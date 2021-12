Tres recetas diferentes con coliflor

No seré yo quien les arruine con el olor a la coliflor estos maravillosos puentes festivos en los que nos encontramos inmersos. Válgame Dios. Lo cierto es que soy la primera sorprendida con las recetas que he publicado hoy. Pero soy, qué le vamos a hacer, como esos escritores a los que los personajes les van llevando por la historia. Esos que dicen que ellos no son dueños del relato, que solo cuentan lo que sus protagonistas piden. Así me ha pasado a mí hoy. Las coliflores me susurraban al oído. Y aquí estamos, con tres recetas con ellas como estrellas.Ya saben los que me conocen que a mí me pegaba mucho más llenar estas páginas con recetas bien calóricas festivas , que llevo un mes viéndome ya en Navidad. Pero para impredecible yo. Al lío. El codillo es esa maravilla que compras ya cocida y que te arregla una comida porque lo acompañes de lo que lo acompañes es un acierto. Puré de patata, ensalada, patatas fritas... o unas coliflores rebozadas en queso parmesano y hechas, ojo, al horno. También se pueden freír “pero al final es más trabajo y más calorías así que para qué”, como zanjó mi madre estupendamente. También se puede acompañar de las coliflores con miel mostaza de la página de al lado. Receta de mi querida Cristina Altuna que se la robo con mucha paz porque tienen una pintaza de escándalo. Y ustedes merecen tenerla también. Y ojito a cómo estaría el codillo servido después, o a la vez, de esta crema de coliflor con queso roquefort que es una maravilla en sí mismo. Lo sé, Sara Nahum salivando por tres recetas con coliflor. OMG. No, no me han secuestrado y estoy mandando un mensaje de rescate en clave a través de estas líneas. Estoy bien. Simplemente estoy haciéndome mayor. Madurando. Ya tocaba.