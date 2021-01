Las recetas perfectas para estos fríos polares

Actualizada 12/01/2021 a las 10:32

Escribo esto desde casa. Vestida de vagabunda, como me gusta estar cuando estoy sola. Con los pantalones de chandal viejos metidos por dentro de la sudadera. Sexy a unos niveles históricos. Con dos camisetas interiores y los calcetines subidos hasta la rodilla y por fuera. Con unas botas de pelo que han conocido tiempos mejores. Con un moño de ducha, que les adelanto no me queda como cuando las modelos se ponen en plan informal, y con una mantita sobre las piernas porque siempre fui de forzar. Tengo calefacción, sí, no sufran, pero he ventilado como merece la pandemia y no puedo quedarme en la cama hasta que se caliente la casa de nuevo, lo he intentado pero no ha colado. Mis jefes no entienden de perezas polares. El caso es que sentada ahora frente al ordenador se me plantea un duda. No sé si chivarles recetas para el frío que son calóricas por definición o recetas para empezar la operación Tocino 2021, más ligeras, más libianas, de esas que te dejan el cuerpo más frío y la mente más despejada. Vale, si miran la imagen de la derecha verán que la bechamel se desborda. Sí, he optado por la primera opción, la de sobrevivir a esta nevada. La de preparar el cuerpo para esta glaciación, la de llenar nuestros body de calorías necesarias. Nuestros antepasados de las cavernas hubieran dado cualquier cosa por tomar este bacalao gratinado calentito y delicioso sentados al calor de la hoguera... retirándose un poco las pieles por los vapores recorriéndoles todo el cuerpo. Esta receta hubiera tenido, seguro, un lugar privilegiado en las pinturas rupestres. La quiche también, aunque el hojaldre lo veo demasiado sofisticados para esos primitivos, en el sentido más descriptivo de la palabra. Ojo que la primera alcachofa dice la historia que nació en el Olimpo, con Zeus haciendo de las suyas. Dato para terminar en alto la columna. La semana que viene, ya sin nieves, bajaremos a la tierra y a la dietas de los mortales.

Te puede interesar