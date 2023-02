Una receta de cocido y dos de pistachos para celebrar sus días internacionales

Ayer fue el Día Internacional del Cocido. Como lo fue antes de los enamorados y antes del cruasán . Ahora todos los días es el ídem de algo. Incluso de varias cosas a la vez. El 9 de febrero fue el día de la pizza y de la lengua griega. Y exactamente un mes después lo será de la tortilla de patata y del riñón. No creo que se refiera al que nos peleamos por comer en el pueblo cuando asamos chuletillas de cordero, aunque por la delicia que es merezca varias celebraciones. Con el calendario anual frente a mí fui, lógicamente, directa a mirar qué más se celebraba el día de mi cumpleaños. Día Internacional del Matrimonio. Hubiera preferido cualquier fruta, la verdad. Pero ehhhh el 30 de abril también es el Día Internacional del Jazz, eso me gusta más. Este domingo el protagonista del día fue el pistacho, sin duda uno de mis frutos secos favoritos. Es originario de las regiones montañosas de Siria, Turquía, Irán y Afganistán. Ojalá sólo se hablara de ellas en el telediario por sus pistachos, esas plantas que como yo necesitan largos verano para sobrevivir. Aunque, resistentes como son, también sobreviven a temperaturas que pueden alcanzar los diez grados bajo cero. Los pistacheros (amo el nombre) son árboles extraordinariamente longevos que pueden llegar a vivir más de 300 años. Quizá por eso se lo toman con calma y tardan bastante en producir frutos. Un pistachero no dará pistachos hasta su noveno o décimo año de vida, y no alcanzará su producción máxima antes de los 20 años. Ya se me han quitado las ganas de plantar uno. Otra cosica es el cocido que solo necesitas empezar a prepararlo la víspera poniendo los garbanzos a remojo. No quiero barrer para casa pero he leído que el primer cocido tal y como lo conocemos, con sus garbanzos y sus sacramentos, lo preparaban ya los judíos sefardíes aunque ellos lo llamaban Adafina. Un nombre bastante más fino y elegante, todo sea dicho.