Celebremos el día del amor con quienes de verdad nunca fallan

Pretendía yo este año librarme de hablar de San Valentín. También lo intenté el año pasado . Pero con siete días que tiene la semana ha tenido que tocar en martes. Yo para este tipo de mierdas tengo siempre bastante mala suerte. No para el amor (...) para las coincidencias y las casualidades que te arañan por dentro sin verlas venir. Siendo hoyme parecía hasta violento no hacer ninguna referencia al idiota de cupido y todo eso. Eso sí, van listos si esperan que escriba sobre lo bonito que es el romanticismo. He borrado de Instagram a todo el mundo que tiene una vida feliz de pareja. Pueden hacerse una ligera idea de lo contenta que llego yo a este día. Pero estaba yo el otro día en casa haciendo el clásico repaso masoquista de mis últimos 14 de febrero y me acordé de que el del año pasado lo pasé en el hospital. Dos semanas ingresada sola con mi hija de 5 años. Y entonces me di cuenta de que en realidad durante esos díasporque mis amigas se turnaron para sostenernos. Y nos llenaron de juegos para matar las horas, de cuentos, de disfraces, de globos con los que convertimos nuestra habitación en la envidia de la planta. Y se colaban cuando ya estaba todo a oscuras para cenar con nosotras esa comida horrible e insípida de hospital. Y se ganaron con sus sonrisas imparables a los niños con los que compartíamos habitación y acabábamos las noches jugando todos cual campamento de verano hasta que las enfermeras les echaban. En los cuentos te salva el príncipe.. Y ¿no es hoy el día del amor? ¿Y acaso hay mejor prueba de amor que escuchar el audio desesperado de 15 minutos de tu amiga destrozada por el mismo tema y volver a darle con paciencia infinita el mismo consejo una y otra vez aunque sepas que jamás te hará caso? Hoy tres recetas de AMOR. De amor con mayúsculas para celebrar a las que nunca fallan.. Y mil.