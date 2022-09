7 cenas saludables recomendadas por los expertos de Harvard

Septiembre es sinónimo de buenos propósitos, quizá hasta más que enero, porque venimos de verano, temporada maravillosa de excesos. Y toca centrarse y cuidarse. Y hacer deporte está muy bien, y es necesario, pero la alimentación es la verdadera clave. La forma de hacerlo más fácil es organizarnos con antelación el menú. Es, además, la mejor manera de ahorrar dinero. Todo son ventajas.

La Universidad de Harvard ha publicado ahora un estudio dando ideas para llevar mejor la eterna pregunta: ¿Qué cenamos hoyyyy???? Todo estudio que lleva un apellido universitario suena como a más verdadero así que todos a sacar boli y papel y a tomar nota. Hoy nos vamos de aquí con muchas recetas nuevas.

1) Revuelto de gambas y verduras

2) Hamburguesa casera y en su versión saludable

3) Cena de lata

No hablamos de comida procesada de la que hay que huir. En el pasillo de enlatados del supermercado puedes encontrar algunas opciones muy saludables y socorridas como atún o salmón al natural que te pueden apañar una cena en una ensalada, por ejemplo. Aquí os dejo tres recetas con conservas . Que nunca se sabe cuando tenemos que tirar de despensa.

4) Un bol con granos

Así lo explican en Harvard y no queda muy claro, pero con granos se refieren a arroz, cuscús, quinoa...Si hablamos de cenas pues mejor que sean integrales... Mejor si les añadimos verduras, claro. Es importante no olvidar que lo integral es más saludable, pero no adelgaza