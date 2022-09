Tres recetas con calabacín para despedir la temporada

Este verano he cumplido muchos sueños. Otros se me han roto y todavía estoy recomponiéndome, pero he conseguido muchas cosas que estaban en mi lista de deseos y estoy feliz. En eso consiste la vida, imagino. En ir tachando líneas de la lista de cosas pendientes y escribiendo muchas más. Sin parar. Este verano he ido por fin a Grecia. Tenía taaaantas ganas. Y lo he hecho con mis amigas, lo que mejora los sueños siempre al 200%. ¡Ah, y me he comprado una sombrilla amarilla! Eso también estaba en mi lista. Tenía una horrorosa que me compré en Cádiz en otra vida y no estoy yo para que unos colores me quiten la paz. Sombra nueva y a correr. Ojalá todos los sueños fueran tan fáciles de cumplir. Y tan baratos. También vi el encierro y el Pobre de Mí desde un balcón de la Plaza del Ayuntamiento gracias a mi amiga Adriana, que además de ser una mujer renacentista vive en el epicentro de la fiesta. Siempre. Real y figuradamente. Y me hizo tan feliz… ¡Y por fin he hecho flores de calabacín ! Sí, sueños mundanos los míos pero no saben el tiempo que llevaba detrás de esta receta. De conseguir flores de calabacín. Después de llorarles a todos los agricultores del pueblo para que me dieran unas pocas Pocholo me hizo un ramo precioso animado por mi primo Sergio. Que no es primo pero como si lo fuera. ¡Y qué maravilla! Qué ricas estaban, qué finas, qué tristeza saber que no es fácil conseguirlas... Aishhh os estoy poniendo los dientes largos y seguramente no tengáis un Pocholo en vuestra vida que os haga los ramos más bonitos del mundo... Pero para compensar os chivo otra receta con calabacines en forma de rosa . Y un milhojas con una picada mediterránea que quita el sentío. Sí, estoy recién aterrizada de Mykonos, agárrense que vienen recetas y chapas griegas varias. ¡Qué ganas tenía de volver a encontrarnos!