Arepas, plátano macho y un perrito colombiano... mis recetas de latinoamérica favoritas

Estoy yo muy colombiana esta temporada. Ya me lo vengo notando. La semana pasada les hablé de mi telenovela pero lo cierto es que esta fiebre latinoamericana comenzó con la última película de Disney: Encanto. En Navidades estuve confinada con mi hija de 5 años y no exagero si les digo que la vimos más de diez veces. En un bucle eterno que solo los niños pueden soportar. Segunda Nochebuena con coronavirus, comiendo pizza y viendo un musical de dibujos animados. Como historia para mis memorias no está mal, ¿eh? Y con esta oda animada a Colombia me entraron unas ganas locas de volver a leer a García Márquez... ay... Gabo... ¡cuántas horas hemos pasado tú y yo juntos sumergidos en tu realismo mágico y envueltos en mariposas amarillas! Recuerdo perfectamente el día que murió, era Semana Santa y yo estaba en Zazuar, en mi pueblo, mi Macondo. Y me dio esa penita nostálgica de despedir a alguien que sabes que se lleva con él una época... mi adolescencia. Igual por eso me enamoré después del rubio Sebastián, quién sabe... Naaaa, ¿a quién quieres engañar,Nahum? Te has fijado en el patrón porque está tribueno y porque está diseñado para que una se enamore de él a la primera sonrisa. ¡Has caído en la trampa! No sé si mi amiga Estefi que es colombiana (de verdad) habrá notado que quiero ser como ella. Y que últimamente le escribo preguntándole tonterías para que me mande audios eternos que luego escucho en bucle y sueño que sigo en mi hasienda llena de cafetales. El otro día para que me callara me hizo este perrito receta de su tierra . Y con el plátano macho que me sobró de los patacones hice un timbal con chorizo y rellené otras arepas de pollo y aguacate y ayyyyy siento decirles que las tres recetas de hoy también son colombianas. Me estoy encasillando... Prometo volver pronto a mis raíces. Cocido, paella, gazpacho y tortilla de patata. Qué mamera...