El perrito colombiano de Bysteffy

Mi amiga Estefi no contenta con tener la empresa de organización de eventos más bonita de todo el mundo (Bysteffy) encima hace estos perritos de su tierra cuando me ve con antojo colombiano. Así me llena la vida de globos de mil colores y de delicias adelgazantes y todo contado con ese acento suyo maravilloso. Suerte la mía.

INGREDIENTES salchichas

pan para perros calientes

queso rallado mucho mucho

patatas fritas en trozos pequeños (patatas pajas)

mermelada de piña

mahonesa

mostaza

salsa de tomate o ketchup

beicon

huevos de codorniz Tiempo de preparación

Si no tenemos mermelada de piña la podemos hacer calentando en una olla la piña con azúcar al gusto, removemos constantemente hasta formar una salsa similar a un almíbar. Dejamos enfriar. Cocinamos las salchichas en agua hirviendo o a la parrilla, como se prefiera. Tostamos levemente el pan que hayamos elegido. Acomodamos la salchicha dentro del pan y agregamos todos los ingredientes, empezando por la salsa rosa. Luego ponemos encima la salchicha, el queso, las patatas, la mermelada, más queso y los huevos de codorniz. Ponemos encima más queso y metemos el perrito en el horno hasta que se funda el queso. En la foto salen los huevos de codorniz fuera porque se nos olvidaron... estábamos pensando en Sebastián.