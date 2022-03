Tres recetas primaverales con alcachofas

Antes de hablar de alcachofas voy a pedir disculpas públicamente. Resulta que la semana pasada hice un llamamiento para que cedamos el aceite de girasol a los churreros ¡y los buenos los fríen con aceite de oliva! Ay, ay ,ay, que me escribió patriarca Elías de La Mañueta y me recordó lo que ya sabía, que ellos nada de girasol. Y yo ya todo el día maldiciendo mi estampa por la generalización. Luego pensé que si sigue este desabastecimiento por lo menos no nos impedirá disfrutar de los churros de La Mañueta en San Fermín y ya me tranquilicé un poco. Que acabe de empezar la primavera ayudó, claro.. Y estrenamos la segunda temporada de la alcachofa , flor de invierno y de primavera y que tiene detrás una historia de mitología con todos los escalofriantes ingredientes habituales: una bella mujer y un Zeus machirulo, colérico y caprichoso. Menuda novedad. En este caso lo que pasó fue que el dios griego conoció a Cynara y como con sus cien conquistas anteriores se la llevó al Monte Olimpo. La muchacha vió el percal y dijo: ¿Qué se me ha perdido aquí? Me vuelvo al pueblo con mi familia que les echo de menos y además mi madre está enferma. Y, como era de esperar, Mister Maduro en lugar de empatizar, de pensar en qué había fallado, le convirtió en alcachofa. Mucho más fácil que reconocer los errores, dónde va a parar. Cynara es el nombre etimológico de esta verdura que en Tudela tiene su propio reinado. El mito dice que por eso las alcachofas tienenque recuerda al amor. Ya saben lo que opino yo de poetizar los amores amargos y de decir que es lo normal, que el amor es así bla bla bla... Patrañas. El amor es dulce y punto y si no ni es amor ni es nada. Y los mejores churros se fríen con aceite de oliva y en primavera se comen alcachofas y sin son de Tudela mejor. He dicho.