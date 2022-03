Tres recetas con la oriental masa filo

Hace exactamente dos años estábamos confinados. Encerrados. Secuestrados. Los supermercados arrasados, las redes sociales echando humo, los hornos también. Hace exactamente dos años no sabíamos la que se nos venía encima. Y menos mal. No sé si lo hubiéramos llevado con tanto estoicismo, tanta alegría, tantos retos, videollamadas y memes. Cocinar hubiéramos cocinado lo mismo porque lo cierto es que nos salvó bastante del hastío. La comida siempre lo hace. Tiene ese don. Entonces nos faltaron las harinas y las levaduras. Ahora nos falla el aceite de girasol. Sí, han sido dos años de mírame y no me toques, la verdad. Y lo que nos queda. Por eso vamos a dejar que la cocina siga siendo el oasis que nos protege un poco de toda esta locura que nos rodea. Hoy, para celebrar la llegada de la primavera, de los días largos, de la luz... tres recetas con masa filo.para quedarse. Recetas que suenan, que crujen. Y que pueden transformarse en otras mil solo variando los ingredientes. La principal es un pastel que solo lleva verduras asadas y queso feta . Y que no necesita nada más para ser maravillosa. Creerán que cualquier queso le va. Se equivocarán. El feta es aquí el rey. Verduras pero también setas y beicon en la segunda receta . Esta vez con forma de triángulo pero con el mismo sonido. Si los ingredientes son infinitos las formas también lo son. El pastel de pollo al curry va completamente envuelto en filo. Para no pillar una cucharada sin pasta. Tres recetas que se terminan al horno y así esa fritanguilla que nos ahorramos. Y, sobre todo, así les dejamos el aceite a los churreros que le van a sacar el mejor partido posible. Los dramas con churros son menos dramas. De toda la vida. Y con pasta filo bien rellena, ni les cuento.