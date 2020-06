Alcachofas dentro y fuera de temporada

Actualizada 02/06/2020 a las 15:02

Me da la sensación de que me paso la vida hablando de alcachofas. En realidad es una verdura de invierno, se puede encontrar de octubre a abril así que ahora no debería de estar hablando de ellas. Pero lo cierto es que yo éstas las compré hace relativamente pronto así que las cociné con la ilusión de quien se sabe dueño afortunado de un premio fuera de plazo. Ya no sé qué me falta por contarles de ellas. ¿Que los egipcios ya las comían lo sabían? He puesto en Google: ‘Alcachofas jeroglífico’ y no sale nada. Pero si los historiadores, que son muy listos y estudiosos, lo dicen pues yo amén a todo. Lo que sí sé es que hubo movida hace un par de años porque el 30% de la alcachofa congelada que importa España es de Egipto y estaban los valencianos contentos... En nuestro país se cultivan y producen más de 30% de las alcachofas del mundo, siendo el segundo país más productor. Sólo nos gana Italia. De lo que sí le he hablado mil veces es de sus propiedades. ¿Hay algo en el mundo que de más gustito que que te digan que un alimento que te encanta es, además, sanísimo? Sí, llegar a casa y quitarte el sujetador, ya. Pero lo otro también se disfruta mucho, ¿eh? Porque le das un mordisco a una alcachofa deliciosa con una salsita con jamón y además sabes que mientras tú disfrutas increíble tu cuerpo está recibiendo nutrientes a gogó. Que si tienes problemas de digestión esto te va a venir genial, que te va a mantener a raya el colesterol , la retención de líquidos ¡y además produce una aceleración de la quema de grasas! Oeoeoeoeoeoee miel para mis oídos en esta época de calor con los biquinis asomando amenazantemente desde el cajón. ¡Que al final vamos a tener verano, señores! Así que ya podemos ponernos morados de alcachofas para compensar los excesos de estos meses encerrados y con ataques de hambre emocional que solo se saciaban con chocolate. ¡Eso ya pasó! Bienvenidos al futuro.

Te puede interesar