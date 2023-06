Despedirse del curso a lo grande (con un buen berenjenal)

Si tenéis alguna duda sobre las recetas, o habéis hecho una y os ha quedado genial (o terrible) y me lo queréis contar (o echarme la bronca) o chivarme alguna idea con pato, podéis escribirme a mi mail: sara.nahum@diariodenavarra.es





Despedí el verano con unas páginas dedicadas a las berenjenas. Les sorprendí con unas recetas de berenjenas blancas, maravilloso descubrimiento que me tuvo todo julio embelesada en la huerta de mi tío Jose Félix. Y ahora, en una poética cuadratura del círculo, quiero dar la bienvenida al verano siguiente de la misma manera, no con berenjenas blancas, para eso tendremos que esperar a llegar al pueblo, pero sí con las moradas de toda la vida que no pasan de moda. Y menos mal. Y con el verano y sus noches eternas llegan las verbenas y hay pocas cosas en el mundo que me gusten más. Éste es el único altavoz que tengo y como tal lo voy a utilizar para algo de vital importancia. Llevo muchos años callada. No aguanto más. Si me echan por esta revolución que emprendo ahora habrá merecido la pena. Orquestas del mundo, actualicen su repertorio de rock. Primer aviso. Las berenjenas no pasan de moda pero siento comunicarles que hace tiempo que el “Ponte el pie alza el puño y ven” lo hizo. Asúmanlo. Hemos berreado que queremos la legalización de la marihuana mucho antes de saber incluso lo que era, gritado lo de “Vicio, Viciooo” más veces de las que nos hubiera gustado, hecho el juego de palabras de “Estofao con salsa” y bailando el Vals del obrero a las cinco de la mañana más tiempo del que tocaba. Apréndanse otras canciones para cerrar la noche. Se lo suplico. A quienes comienzan a salir ahora quizá les hagan gracia, como nos la hace a nosotros bailar Las flechas del amor de Karina, pero a quienes llevamos saliendo 25 años... se nos hace bola la repetición. Demostráis durante toda la noche que sois unos músicos increíbles incluyendo, además, rápidamente las canciones más actuales. ¿Por qué nos condenáis a un final manido y previsible? Tenéis todavía unas semanas para ensayar. Yo os llevo el tupper con berenjenas al estudio. Prometido.