Recetas exóticas con leche de coco para este 2022

Soy la persona que hace una semana estaba deseando que acabara la Navidad y ahora que ya lo ha hecho está triste y melancólica. Soy esa persona. Pienso dejar el árbol puesto unos días más. Con sus luces y sus adornos ya fuera de contexto. Menos mal que me preocupé muy mucho de que ningún turrón llegar a hoy. Ni turrones, ni mazapanes, ni roscos de reyes. El año pasado a estas alturas estaba preparando recetas con los restos navideños. Que si un coulant de turrón de Jijona , que si un bizcocho hecho con los restos del rosco … Se acabó.. Con sus cuestas y sus propósitos. Un déjà vú que se repite año tras año. Pero el de este año sabe a coco y ¡ay, amigos! eso ya es una gran novedad que hace que 2022 prometa. No tengo la leche de coco muy metida yo en mi rutina. No me suelo acordar de ella cuando cocino y eso que siempre tengo en la despensa. Pero es cierto que siempre que la uso pienso: ¡¿Pero por qué no tomo esto más a menudo?! Nuevo propósito de año nuevo: incorporar a mi vida recetas con leche de coco. Esta crema de calabaza es un gran comienzo. Una deliciosa opción, exótica, colorida, calentita y sana. Que el coco es uno de los frutos más calóricos es una realidad. Pero está muy visto lo de hablar de dietas en enero. Aunque para los que aman las costumbres les diré que también dicen que ayuda a activar el metabolismo. Lo bueno del exceso de información en el que vivimos es que si buscamos bien podemos encontrar teorías que nos digan lo que queremos oír. El arroz con gambones es otra idea perfecta para iniciarnos en la leche de coco y, por supuesto, cualquier cosa con salsa de curry porque es uno de sus ingredientes principales. Antes de la globalización la hacíamos con nata. Eso se acabó ahora que tenemos acceso a todo tipo de ingredientes del mundo.lleno de viajes, de aventuras y de grandes descubrimientos. Si son gastronómicos, mejor. Felicidad asegurada.