Tres recetas más con la masa de tortitas

Desde el entusiasmo y la exageración que nos caracteriza la semana pasada mi pequeña alumna de Hogwarts y yo hicimos masa de tortitas para una boda. Para dos. Y mira que solo llevan harina y leche prácticamente, quiero decir con esto que bueno, que si estamos ya atufadas se tiran y punto, tampoco hagamos un drama. Pues no. A mí eso me cuesta. Yo soy de forzar siempre el aprovechamiento.Hasta límites insospechados. Muchas veces esos inventos acaban en la basura, sí. Pero no esta vez. Conseguí aprovechar las tortitas para hacer platos nuevos ¡y estaban ricos! Claro, que tener una base rica es siempre un plus. Y yo la tenía. Bueno... los crumpets pues lo cierto es que no me salieron muy bien. Porque los ingleses tienen agujeritos, esa es su gracia en realidad, y yo no conseguí que me saliera ni media burbuja. Así que quizá tenemos que empezar a hablar con propiedad, a reconocer el fracaso y a llamarles tortitas. Como crumpets un fiasco, como tortitas, un diez. No hay como aprender a contar la historia. El mango me lo traje en la maleta de Tenerife. Otro rollo. Otro producto. Nada que ver con los que compro aquí, las cosas como son. Crema de queso y nata y chocolate espolvoreado, y la vida para nosotros. Una vida maravillosa con estos seudotacos con carne de cocido con los que os regalo una receta de propina. Qué será, será... Y no podía faltar la receta tradicional de tortitas americanas porque sé que os dejé con las ganas la semana pasada. Ahora ya sabéis dos recetas diferentes para hacer un mismo estilo de masa. Prueben a ver cuál les gusta más. Y si pueden usar la magia para los agujeros mejor. Harry estaría orgulloso.