Las recetas que probó Harry Potter

Se cumplieron la semana pasadadel estreno de la primera película de Harry Potter . Pummm somos más viejos que una montaña. He de decir que a mí este hito me pilló en las discotecas y no ha sido hasta ahora cuando he descubierto al atormentado mago y a sus colegas. Me los descubrió mi heredera que la tía se enganchó a la saga mágica con cuatro años. Hombres lobos, hechizos chunguísimos, bien de malos, de basiliscos gigantes que te matan con mirarte y demás oscuridades y la enana pegada a la pantalla desde el minuto uno. Tiene todo el merchandainsing y se sabe los diálogos de memoria. “Me tendrá que gustar hasta los ocho años que es cuando lo verán mis amigos”, dijo el otro día con la lógica aplastante que le caracteriza. Así que me temo que tenemos Potter para rato. El caso es que descubrí en la bibliotecay me dije: “Ojo, que me soluciona una columna y tres días cocinando con una pinche disfrazada de Hermione varita en mano. Y así ha sido. Recordando, siempre desde la intensidad, en cual de las ocho películas sale cada plato. “¡¡Estas tortitas se las come Harry cuando tiene que salir corriendo de su casa porque ha usado su magia para hinchar como un globo a su tía Marge!!” Sí, son unos crumpets , muy ingleses ellos. “Y este pastel de carne lo toma cuando le castiga el profesor Lockhart y le obliga a ayudarle a responder cartas de sus admiradoras, jijijji” Sí, que luego resulta que el tipo es más malo que la tiña. Ups, spoiler. La reconfortante sopa de cebolla se la prepara la amorosa Señora Weasley a un agotado Harry que se presenta en su casa de madrugada. Me quedé con las ganas de hacer el Ponche y la cerveza con mantequilla, pero eso ya lo dejaremos para los ocho años que Asuntos Sociales me vigila de cerca.