Crumpets con crema dulce de queso y mango

La receta es de crumpets, como los de Harry Potter, pero como no me salieron los característicos agujeritos que tienen estos bollitos planos pues mejor vamos a llamarles tortitas para que los expertos como mi prima Alba no se ofendan.

INGREDIENTES 250 g de harina de trigo

6 g de levadura seca de panadero

150 ml de agua tibia

5 g de azúcar

un pellizco de sal

200 ml de leche

mantequilla

mango

queso Philadelphia

nata

chocolate negro Tiempo de preparación

Preparación En un recipiente amplio mezclamos la harina, la levadura de panadero, el agua, el azúcar y la sal. Removemos hasta obtener una mezcla homogénea. Templamos la leche y se la agregamos a la masa anterior, removemos hasta mezclar bien. Cubrimos el recipiente con un trapo limpio o papel film y dejamos reposar durante una hora a temperatura ambiente. Si tenemos una sartén pequeña, fetén. La engrasamos con un poco de mantequilla. Vertemos la masa ocupando toda la superficie pero que no sea más de un centímetro de altura. Cuando la masa esté cuajada le damos la vuelta con ayuda de una espátula. Dejamos que los crumpets se cuezan durante un par de minutos antes de retirarlos del fuego. Repetimos la operación tantas veces como sea necesario hasta usar toda la masa. Mezclamos el queso con la nata, bien y con la ayuda de una manga pastelera cubrimos la tortita. Una a una. Pelamos y cortamos el mango y ponemos rodajas sobre la crema. Claro que toda fruta bienvenida. A la hora de servir rallamos por encima chocolate negro. ¡Y a disfrutar de este postre, merienda o capricho entre horas!