Adoro las burbujas. No las de jabón, que también, me refiero a las burbujas que contienen vidas enteras condensadas en un ratito. Vidas felices, claro. Si no, no hay más que explotarla y salir corriendo. De las burbujas que hablo yo no quieres salir jamás.. Esa fue mi burbuja feliz este fin de semana. No les quería yo hablar mucho de mi descubrimiento para que no se apunten todos en tropel la próxima vez. Entiéndanme, yo le adoro y les chivo todos mis trucos de cocina, pero la magia del plan en el que estuve es que somos poquitos… y todo lo que suena a casero es siempre mejor. Por otro lado, contradictoria como soy, quería a la vez gritar muy fuerte la suerte que tenemos en Navarra de contar con un festival de música como Estaciones Sonoras , que nos trae a casa a los mejores. Y durante unos días todos formamos parte de la misma familia, y nos saludábamos cuando nos cruzábamos por el pueblo, y nos dedicábamos canciones a voz en grito y nos sonreíamos con la complicidad de quienes están compartiendo un secreto. Y ahora que hago recetas de verduras para hacer un poco de detox, también me acuerdo de nuestra ribera, claro, como la huerta navarra que es. La comida popular del sábado en la plaza del pueblo fueron¡imaginen! Seis pinchos elaborados por su paisano Nacho Gomara, el tudelano Leandro Gil y el gallego Pepe Solla como artista invitado. Una fiesta gastronómica a seis manos con música de fondo ¡Como para no haberme quedado a vivir en ese momento! Así que hoy en homenaje también a estas verduras maravillosas que tenemos tan cerca y a este otoño recién estrenado que ha comenzando tan bien, tres recetas deliciosas hechasy me teletransportaba a Cascante. Continúo en mi burbuja. No quiero explotarla aún. Saludos desde aquí, camaradas.