La vida es hacer ensaladas mientras sueñas con un tiramisú

Ya tocaba ¿no? Empezar con las recetas sanas, digo. Que les recuerdo que volvimos del verano con un donut con aguacate y huevo chorreando, y septiembre siguió con tres recetas con pan de molde. Que ya hemos decidido entre todos que es riquísimo, sí, y muy polivalente, pero de dieta, lo que se dice de dieta, no es. Así que ha tenido que llegar el otoño, y terminar San Fermín Txikito (madre mía, qué excesos festivaleros) para poner sobre la mesa lechugas y espárragos y frutas, tomate de temporada y escabeches y encurtidos poco calóricos. El último martes de septiembre es un muy buen momento para empezar a llenar el body de vitaminas, proteínas y cositas sanas que van a hacer que nos sintamos muchísimo mejor. Y nos hace falta que se viene época gris y fría y habrá que compensarla mirándonos al espejo y viéndonos tremendamente sexys y sintiéndonos animosos y juveniles. Bueno, de momento esta semana parece que se alarga el verano así que no está mal que las recetas de hoy nos recuerden a la época estival que tanto nos gusta y que, dicho sea de paso, tan bien se nos da. Una ensalada de espárragos trigueros con bolas de mozzarella y con un polvo de pistachos que suena tan gourmet. En realidad son pistachos machacados pero claro, qué importante es la manera de llamar a las cosas. Otra idea es la ensalada de uvas , ahora que los campos comienzan a oler a vendimia. Con su toque de miel, claro, el punto dulce que no nos falte jamás. Y, como no, el tomate, en plena temporada tenía que aparecer por aquí así que les propongo un tartar fresquito con emulsión de mostaza y bien de pepinillos y alcaparras, puro vinagrillo. Soy más de tiramisú que de recetas sanas, y me hubiera encantado llenar las páginas con recetas fiemas y chocolatadas, de esas que me gustan por encima de mis posibilidades, pero ya saben, la vida es lo que sucede mientras tú haces otros planes.