El menu delicioso y saludable ideado por el Restaurante Kabo

Hace exactamente una semana estaba comiendo en el restaurante Kabo que acaba de abrir su local a pie de calle en la Avenida Zaragoza después de años en el Hotel Avenida. Me invitaron a la presentación de la Guía de Menús Saludables que ha publicado la Fundación Española de la Nutrición. Imagino que habrán visto las barbaridades que propongo semanalmente en estas páginas y saben que ella, la reina de las bechameles necesitaba como agüita de mayo un poco de orden gastronómico en su vida fritanguera. Y claro, salí de ahí queriendo comer verduras todos los días de mi vida. Y es que el arte de Aaron Ortiz para cocinar la huerta navarra no es de este mundo. Rodeada de nutricionistas aprendí que hay que hacer caso al proverbio que dice que “Hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo”, que lo que se come a partir de las tres de la tarde engorda más por los ritmos circadianos y que la dieta inteligente es la dieta mediterránea. Eso sí, siempre que volvamos al origen, cuando la verdura era lo principal en el plato y la carne o el pescado, el acompañamiento. Y no al revés. Además, escuché la fantasía de que freír no es tan malo como parece, que incluso algunos alimentos son más sanos fritos (cosa que me hizo feliz aunque ahí nadie habló de croquetas). “El producto frito aumenta su contenido en grasa, pero en muchos casos mejora su calidad con la fritura debido al intercambio lipídico”. No siempre, claro, así que no hagan como yo y aprovechen esta información para comer churros sin fin. Beban agua y descárguense la guía con bien de menús saludables, deliciosos y sencillos de hacer. Se meten en la web: www.fen.org.es, van donde pone publicaciones y se hacen con la guía de forma gratuita. 21 recetas de Aaron Ortiz, 3 para cada día de la semana, si eso no es el mejor regalito para un martes y para la vida en general yo ya no sé...