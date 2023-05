Mis amigos se parten de risa con mis mezclas gastronómicas. Bueno, en realidad dicen directamente que soy una guarra. Para qué vamos a adornarlo con palabras como innovadora, arriesgada, osada, kamikaze... si podemos decir “guarra” y quedarnos más anchos que largos. Magnum anunció el otro día que había sacado un helado de palomitas, chocolate y caramelo. Recibió muchas críticas en nuestro grupo de wasap. Por mi parte solo admiración. ¿Qué maravilla audaz y suicida es esa? Adoro la gente que se lanza sin mirar atrás. Que va a una reunión de maestros heladeros y pone sobre la mesa la idea de hacer uno con palomitas. Me lo imagino mascando chicle con los pies sobre la mesa y diciendo: “Sujétame el cubata”. Larga vida a esa peña. A aquellos a quienes se les ocurrió hacer patatas de bolsa con sabor a huevo fritos y ahora hay hasta de pulpo a la gallega y paella valenciana. A quienes nos colaron el chocolate con menta hasta el punto de que no queríamos nada más que eso cuando alguien venía de Londres. ¿Una cazadora vintage de Candem? Naaa, a mí tráeme una cajita de After Eight, rey. Extravagancias que se acabaron convirtiendo en clásicos. Una fantasía. Yo me vine arriba el otro día, me puse a innovar y me di cuenta de que todas las recetas llevaban queso azul. Se me ve el plumero. Primero lo combiné con un sobao que tosté y del que salían todos los aromas de mantequilla. La receta 2.0 de aquella que hice en Suances con anchoas. El queso azul que sobró lo rehogué con manzana y coloqué la mezcla sobre una tostada con miel. Y, recordando recetas extrañas recuperé la que hice en plena temporada de higos, con bien de quesos también y melón y jamón... En la cocina hay que arriesgar tanto como en la vida. Y no hablo de tirarse en paracaídas, hablo de jugársela porque a veces el bocado es mejor de lo que podríamos haber imaginado jamás.