A mí la autoridad se me ha dado siempre bastante mal. Que me manden, digo. Nunca me ha gustado. A mis amigas los uniformes les parecen sexys. A mí… no. Quizá por esta anarquía que me corre por las venas estoy publicando hoy tres recetas que huelen a Semana Santa. Quizá también porque soy caótica, dispersa y desordenada, sí. Ahora entienden la paciencia que tienen que tener mis pobres jefes conmigo (tengo varios, sí). Y mis padres. Un saludo desde aquí a todos los que mi esencia les salpica y les pone nerviosos. Estoy luchando contra mi caos ¡contra la insurgencia jamás! Pero es que vengo de pasar unos días en el pueblo y sigo en su burbuja. En sus maravillosas costumbres de la España profunda, en sus comidas castellanas, sus calles arenosas, sus casas de adobe, su olor a leña, a campo y a felicidad. ¡Y no saben cómo he comido estos días! Y bueno, también hoy estas recetas para reivindicar el comer torrijas todo el año. Más si son las de mi tía Glori que ganó el Concurso Internacional de torrijas de la villa dejando al reputado jurado patidifuso. También ganó el campeonato de bolos porque los días de Glori duran 45 horas. Y porque ella todo lo hace bien, incluso cortarle en un segundo una melenita ideal a mi hija con las tijeras de trinchar el cordero justo antes de improvisar una comida para veinte en el jardín. Y sin perder la sonrisa. Yo allí soy una especie de vagabunda que va haciendo tour por todas las casas familiares para que me alimenten. Mi prima Marta es siempre una anfitriona top y me ceba con amor mientras soñamos con desfilar desnudas y con alas para Victoria’s Secret. Esta sopa con arroz fue uno de sus descubrimientos de esta Semana Santa y yo, que soy insumisa pero dadivosa la comparto por aquí para que vean que dentro de esta rebelde sin causa late un corasonsito tierno y adorable. ¡Y porque si yo no puedo adelgazar para desfilar ustedes tampoco!