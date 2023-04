Bocadillo de revuelto de morcilla con pimientos

Es una receta que no tiene más misterio. Pero también es una receta que si no la ven por aquí quizá no se les ocurra hacer y eso sería una pena enorme porque es un manjar como pocos... un bocadillo siempre ganador. Es el que se preparó mi primo Ignacio un día de Semana Santa para cenar en las bodegas y que el pobre por poco se queda sin degustar cuando se le ocurrió la arriesgada idea de ofrecérnoslo para probar. Ya hemos aprendido la lección y el próximo día cada uno con su bocata.

INGREDIENTES Torta de aceite (pan)

morcilla de Burgos

pimientos asados

unos dientes de ajo

aceite de oliva virgen extra

Hacemos los pimientos asados con unos dientes de ajo y aceite de oliva en la sartén. A fuego lento. Chup chup. Cuando estén listos los retiramos y usamos esa misma sartén sin limpiar para los siguiente. Cortamos las morcillas en ruedas y les quitamos el pellejo. Las desmenuzamos y las hacemos en la sartén con un poco de aceite de oliva. Cuando la morcilla esté hecha le añadimos los huevos. Yo no los bato antes, hago más bien un revuelto que me parece que queda más fino. Más feo pero más fino. Prioridades... Montamos el bocadillo poniendo aceite de oliva sobre la torta de ídem. El revuelto, y encima los pimientos. Y disfrutamos de este manjar regodeándonos en cada mordisco. Si estáis en el pueblo siempre sabrá mejor. Todo sabe muuucho mejor allí.