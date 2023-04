La sopa de arroz como la de las abuelas

“¡Pero si es el típico caldo, sin más”!, me dijo mi prima Marta cuando le pedí que me dijera la receta de esta maravilla. La modestia de las grandes cocineras... No es un caldo sin más, ¡por dios! es una sopa, ¿que quiza sea clásica? puede pero... eso no quita para que sea una maravilla que merece la pena aprender a hacer.

INGREDIENTES olla express llena de agua

dos pastillas de avecrem

un hueso de jamón

media gallina “o una si lo queremos todo más sabrosón”

una cebolleta

una patata grande

dos zanahorias

arroz Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Llenamos la olla express de agua y le añadimos la gallina troceada “ tiene que ser gallina, ¿eh? ¡no pollo!”, exige la chef. Además, un par de pastillas de avecrem, sal, dos zanahorias, una patata muy grande y una cebolleta. “Y lo dejamos ahí a tope de power. “Mi truco de la olla express es que la pongo a tope y cuando va a reventar, apago. A la hora o así cuando se ha enfriado la vuelvo a poner a tope y cuando va a reventar la vuelvo a apagar”, me indica mi prima por audio . “Yo no la dejo un buen rato, nunca le doy para que se abra el agua, es como que recaliento y recaliento... Así que cuando la abro la gallina está súper deshecha. Saco todo, dejo solo el caldo y hago ahí el arroz. mientras tanto voy machacando las verduras y las voy echando, también la carne del jamón y la gallina. Cuando el arroz esté listo estará el manjar.