La receta de la torrija ganadora

No sois conscientes de la suerte que tenéis de que la ganadora indiscutible del Concurso de recetas de Torrijas de Zazuar haya accedido a contarnos todos sus secretos. La tía Glori me mandó su receta por wasap y yo la comparto con el mundo porque recuerden que solo tengo ojitos para ustedes. ¡Ya me contarán si les quedan de premio! Nerviossssss

INGREDIENTES 1 barra tipo brioche

1 litro de leche

3 ramas de canela

3 cucharadas de azúcar

aceite de oliva virgen extra

3 huevos Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Puse un litro de leche con tres ramas de canela y tres cucharadas de azúcar a calentar. El pan lo había cortado en rodajas de 2 ó 3 centímetros y puesto en una fuente. Cuando la leche estaba ya templada la eché sobre ellas y lo dejé empaparse bien durante un rato. Puse una sartén con bastante aceite de oliva a calentarse y mientras batí tres huevos. Pasé el pan escurrido por el huevo y lo deposité con cuidado en la sartén, para que no saltará. Según las sacaba las dejaba en una bandeja con papel para que escurriese un poco el aceite. Lo último fue pasarlas por un plato donde había puesto azúcar con canela en polvo. ”Lo mejor de todo, comérselas en agradable compañia, como tú”. Jus jus yo tengo la suerte de que sea mi tía y que me mande estos mensajes... chin-cha.