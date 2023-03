Tres recetas cántabras cocinadas por Thelma y Louise

Conocía a Isa en 2006, cuando las dos entramos a trabajar de dependientas en una tienda lujosa y chic de Madrid. El primer día que nos conocimos, cuando estábamos cerrando la tienda, dijo: “Me da pereza irme a casa ahora”. Y cuenta que le contesté: “¿Cogemos el primer autobús que pase y vamos donde nos lleve?” Yo no lo recuerdo porque es algo que he hecho sola muchas veces pero ella dice que pensó: “Esta loca y yo nos vamos a llevar bien…” Pasamos la noche sentadas en la parte de atrás de un autobús contándonos la vida y mirando por la ventanilla. Diecisiete años después seguimos dejándonos llevar “Donde nos lleve el viento...” Como Pocahontas, pero con vermú. Isa es de Valladolid pero su lugar mágico es Suances y ahí que huimos las dos la semana pasada cual Thelma y Louise, recorriendo la maravillosa costa cántabra cantando a voz en grito, riendo a carcajadas y comiendo como las fiemas que somos. Seguimos siendo esas tipas que hacen bailecitos de felicidad cada vez que tienen delante un plato de comida con buena pinta, que salivan solo leyendo la carta del restaurante y haciendo la compra, ideando lo que van a cocinar en cuanto lleguen a casa. Hicimos el mejor cocido montañés que se recuerda, con un chorizo increíble, una morcilla brutal... Jamás disfruté tanto unas alubias blancas. Las cenas eran nuestro momento. ¿Callos con huevos fritos a las doce de la noche? Sí, esas somos nosotras. “¿Comemos unos sobaos con anchoas?” “Venga, y ponle un poco del queso ese que hemos comprado entero”. E inventamos una delicia que espero repetir mil veces. “Como decía mi abuelo, hay que darle vida a los años, no años a la vida” escuchamos que decían en la mesa de al lado un día que comimos en una casa de comidas maravillosa y en esas estamos... echándole vida a los años. Pocas cosas se nos dan mejor, amiga. Seguimosss...