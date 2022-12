Tres recetas deliciosas con morcilla

La sociedad no está hecha para vivir solos. En los supermercados las ofertas las reservan para los pack familiares y las monodosis siempre son lo más caro. Y yo vivo con ansiedad de saber que cada vez que descongelo algo voy a estar toda la semana comiéndolo. Qué rollo. Por eso me paso la vida ideando nuevas formas de comer un mismo producto. Puro aburrimiento. Si un día se me antojan unas fajitas y abro un paquete de 12 sé que me espera un mes mexicano. Ya no sé qué inventarme para aprovecharlas. El otro día me hice una tortita con nutella en la tostadora. Imaginen la desperación. Por eso muchas veces los ingredientes de mis recetas se repiten. Como hoy. Tres platos con morcilla. Una de ellas con membrillo. Sí, el que me sobró de las de la semana pasada. Y todavía he hecho alguna cosa más que les iré dosificando para que no acaben del membrillo hasta el ídem. Descongelé el otro día una morcilla. Llevaba con antojo varios días y no están los tiempo para reprimir cosas que nos hacen felices, así que el primer día me hice unos huevos fritos y durante el tiempo que duró su degustación me sentí la persona más afortunada del mundo. Pero me quedaba más de media morcilla en el frigo que ya no se podía volver a congelar y que si no la consumía en breve se pondría mala. Así que el resto de la semana, con o sin antojo, tuve que devorarla. Sí, lo sé, ojalá todas las obligaciones fueran así. Un día, pimientos rellenos con una salsa maravillosa . Al día siguiente, garbanzos con morcilla y con los pimientos asados que habían sobrado el día anterior (un doble tirabuzón del aprovechamiento). Y, como colofón, al cuarto día, una crema de huevos fritos , por terminar con un homenaje al acompañamiento líder de las morcillas. Prueben en serio esta crema que es una barbaridad. Y cásense, tengan muchos hijos o vivan en comunas pero eviten el aburrimiento de cocinar para uno. Engordar unidos mola más.