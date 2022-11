Un plan para el fin de semana y tres recetas mañas de concurso

Los maños lo han vuelto a hacer. Han cogido la maravillosa costumbre de invitarme a su precioso Aragón cada vez que organizan alguna historia gastronómica y estoy por comprarme un piso en Zaragoza y ahorrarles así los hoteles. ¡Están todo el día organizando actividades en bares y restaurantes! Qué maravilla, madre mía. Horeca está imparable. Y yo feliz, claro. Porque me cojo el tren sabiendo que voy a pasar un finde maravilloso rodeada de delicias. Eso sí, todavía no he conseguido que me paguen la liposución, pero todo se andará. Lo que tienen ahora mismo entre manos es el XXIII Certamen de Restaurantes de Zaragoza – Premios Horeca (Hoteles, Restauramtes y Cafés) . Comenzó el 27 de octubre yy en él un total de 35 establecimientos de la capital aragonesa y provincia preparan menús para la ocasión de 35 y 55 euros con la bebida incluida. No les quiero poner los dientes largos pero yo, que he probado todos los que me han dejado, me vuelvo impresionada del nivel. Arroz C’alia l cremoso de pichón, calabaza y tirabeques; flor de alcachofa con crema de setas y trufa, picadillo de Jamón de Teruel DOP y virutas de foie con teja de borraja; berenjena bio en salsa de tomate, albahaca y vainilla; cigala, trufa y longaniza de Graus; bogavante azul salvaje con crema de su coral y tartar de las pinzas con tubérculos de otoño... y más y más... Les aviso con tiempo porque este fin de semana todavía pueden organizarse para preparar una escapada y disfrutar de la gastronomía de nuestros vecinos. Para ir abriendo boca les dejo tres recetas de tres restaurantes que participan en el concurso. Tres platos que se pueden disfrutar en los menús que han preparado para el certamen. El 29 será la entrega de los premios pero aquí los que de verdad ganamos somos los que tenemos la oportunidad de disfrutar de estas maravillas. ¡Por muchos años más, co!