Tres recetas con pollo y una carta de amor

Hace como diez años a mis amigas y a mí nos dio un ataque cultural y decidimos organizar todos los viernes en casa de Coco un Cineforum. Nos poníamos nuestras gafas de pasta compradas en el chino y veíamos películas que luego comentábamos cogiendo apuntes. Como todos los buenos propósitos nos duró poco, pero tengo un recuerdo increíble de esa época. La primera que vimos fue ‘Nada en la Nevera’. En un momento de la película a la protagonista le deja su novio portándose mal y entonces las amigas se disfrazan de pollos y le dan una paliza. Nuestra vida cambió en ese preciso instante. Nos pareció taaan buena idea que desde entonces nuestro grupo de amigas se llama ‘Los Pollos’. Intensas y entregadas como somos nos llegamos a comprar caretas, por supuesto. Tranquilos, al final nunca las usamos para dar palizas, y eso que más de uno se la habría merecido. Eso sí, no se confíen, tenemos una lista donde vamos apuntando todas las víctimas, para cuando nos atrevamos. No damos palizas pero hacemos piña contra el mundo de una forma increíble. Y nos cuidamos y nos protegemos, y nos arropamos, nos escuchamos, nos sostenemos y nos defendemos como nadie. Y en estos tiempos de crisis, de desazones, dudas y miedos nos levantamos las unas a las otras y nos ayudamos a sanar. Y hoy, en homenaje a ellas, van tres recetas de pollo, puro canibalismo, sí. Porque a ustedes tenía ganas de contarles, por fin, la razón de ese nombre de cuadrilla que más de una vez ha aparecido por aquí. Y a ellas tenía ganas de decirles también que no hay un día de mi vida que no me levante dando gracias al cielo o al Valhalla por tenerlas en mi vida. Que pueden venir todos los dramas , desamores y cánceres que quieran porque mientras ellas estén aquí no le tenemos miedo a nada. Una carta de amor rodeada de calorías, chicas. No podía ser de otra manera. G R A C I A S.