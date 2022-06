Este fin de semana, plan de tapas en Zaragoza

El jueves 16 de junio (siempre el tercer jueves del mes de junio) se celebra el día Mundial de la Tapa. Este bocado, tan elaborado ahora, comenzó siendo un simple trozo de pan con embutido colocado encima del vaso. La historia no se pone de acuerdo sobre si su primera función fue la de que los clientes de las tabernas comieran algo entre tanto vino y evitar así peleas de borrachos, o si realmente funcionaba como tapa literal para evitar que cayera suciedad en las copas. Imagino que las dos tienen algo de verdad. De lo que no hay duda es de la increíble evolución que han tenido. Ahora las tapas son pequeñas grandes elaboraciones y Zaragoza, consciente de esto, se va a convertir este fin de semana en el centro de la alta cocina en miniatura. Lleva cuatro años siéndolo. Tapas en los restaurantes, eso sí. Para demostrar que no sólo es cosa de bares. Más de 30 restaurantes ofrecerán, la posibilidad de disfrutar de varios bocados distintos y sorprendentes sentados en una mesa y maridándolos con vinos de la DO Campo de Borja o incluso con cerveza Ámbar. ¡Un planazo! Al igual que en otras ediciones, Gastrotapas será una oportunidad extraordinaria para mezclar gastronomía, turismo y cultura. Vas a Zaragoza, visitas el Pilar y de paso te pones morado de mini manjares deliciosos con productos de la tierra. Que si migas, que si longaniza de Graus, que si Cebolla de Fuentes, que si bien de jamón de Teruel... Si te apetece ir probando tapas de diferentes sitios,(por 4,5 euros incluye la bebida) ¡Y a seguir ruta! Si quieres un menú completo hay desde 20 euros. Restaurantes míticos y deliciosos como el Gayarre, el Aragonia, la Parrilla de Albarracin... ya han preparado el suyo. Es una oportunidad genial de probar su cocina. Tenéis toda la info en la web que Horeca Restaurantes ha preparado para este festival de sabores: www.gastrotapaszaragoza.com ¡Nos vemos allí!