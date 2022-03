Tres recetas con salchichas

Tengo un amigo que trabaja en una empresa cárnica que siempre nos dice que si supiéramos cómo hacen las salchichas no comeríamos. A mí hace falta mucho más que eso para meterme el miedo en el cuerpo. El miedo y el asco. Recordemos que estuve un año sobreviviendo en Londres comiendo las sobras que dejaba la gente en los platos del restaurante en el que trabajaba. Esta historia se la he contado de pasada pero debería de desarrollarla en algún momento porque da tanta cosica como juego. Pero ahora son las salchichas las que nos ocupan. No es algo que coma de normal pero me pasa con algunos alimentos que de repente me entra un antojo irrefrenable. Como si mi cuerpo recordara que llevo mucho tiempo sin probarlos y los necesitara para seguir en pie. Y el otro día ocurrió con las salchichas. Y me las compré todas. De todos los colores, de todos los sabores... no miré la composición y las metí en el carro. Y claro, lo siguiente fue arrasar con la zona de salsas. Mostaza, por lo menos. La mahonesa ya la haría casera. Y como tenía una berenjena gritando desde hace días en el frigo combiné la nueva compra con ella. ¡Y qué maravilla! Una berenjena rellena de salchichas de colores y con bien de quesos. En plural, sí. Como debe ser. Además, un cuscús con salchichas y el champán que me sobró de una fiesta casera que también merece una columna entera para ella sola. Otra idea es tomar las salchichas en una ensalada de patata con una salsa que mezcla mostaza con salsa Perris (que la amo desde el comienzo de los tiempos) y mahonesa, que siempre hago más de la que necesito para poder estar varios días untándola en pan. No son las salchichas los alimentos más sanos del universo. No lo son, no. Por eso es mejor hacer como yo, consumirlas cuanto antes y hasta el próximo antojo feroz. Calculo que dentro de un año.