Tres recetas clásicas y coloridas con bacalao

Ten cuidado con lo que deseas, no vaya a hacerse realidad” . Yo que desee durante un año que mis recetas salieran en color y la semana pasada por poco tengo que ponerme gafas de sol para leer las páginas. Ehhhh, estoy feliz, FELIZZZZZ. Pero me dio un ataque de risa cuando vi esos aguacates forsforitos saludarme triunfales desde su espacio nuevo. La sensación de estrenar algo es maravillosa. Tener casi 40 años y seguir viviendo primeras veces. Y coger un periódico estos días y sentir que tienes entre las manos un trocito de historia. Que de algún modo has formado parte de ella. Aunque haya sido con tres recetas escritas en verde neón. Por eso para las de hoy pensé: “Nahum tranquilidad, vamos a compensar lo de la semana pasada para que el personal no pierda la vista. ¿Cuál es el ingrediente cromáticamante más soso del mundo ?” Así que aquí me tienen haciendo recetas con bacalao. No soy yo muy fan de este pescado, vaya eso por delante. Quizá por eso empecé a añadirle ingredientes, como para camuflarlo, y ha acabado siendo de nuevo una página chillona. Que si bien de naranja para la tosta de bacalao ahumado que estaba increíble y que es polivalente a más no poder. Que si espinacas para el potaje , que además lleva setas con lo que se convierte en una crema novedosa, deliciosa y todos los acabados en `osa´ positivos que se les ocurran. Bueno, preciosa no mucho porque los purés nunca fueron fotogénicos. Y un pimentón bien rojo para la mahonesa gratinada que es una de las cosas más fiemas y más riquísimas que se recuerdan. Tres recetas con ingredientes tradicionales, sin exotismos. Platos de los de toda la vida pero puestos bonitos para la foto. A veces es importante modernizarse un poco pero sin perder la esencia. Volar alto pero sin olvidar de dónde venimos. Y hacerlo, siempre, con la tripa llena, claro. Que la vida es más feliz así.