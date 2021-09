Tres recetas con higos para celebrar la vuelta al cole

Ha llegado septiembre. Han vuelto los colegios y las rutinas pero no ha regresado el color al periódico. Para eso todavía tendremos que esperar un poco. Pero he vuelto yo. Seis meses después aquí me tienen de nuevo. Les he echado de menos. Un cáncer de mama me ha tenido alejada de estas páginas. No pongan esa cara que estoy estupendamente, con muchas ganas de volver a colarme los martes en sus casas y de pensar recetas y de no seguir el paso a paso y de luchar para hacer fotos decentes que luego criticarán sin piedad. Les he echado de menos, sí. Y ahora tengo pavor de coger el testigo de mi compañera Cristina Altuna que es a quien le cayó el marrón de estas páginas y que cocina infinitamente mejor que yo. Pero para mí septiembre siempre fue un poco enero. Esa sensación de tener por delante un montón de días en blanco, una oportunidad de cumplir, esta vez sí que sí, la larga lista de propósitos que con tanta ilusión escribo en la agenda. Y yo me he propuesto cocinar como una loca. Y hacerlo bien, oiga. Y ser aplicada, y llevar un orden y traer el minimalismo a mi vida, caótica por definición. Dice un proverbio judío: “Que Dios te de una casa con un pozo y una higuera”. Y con sus frutos, tan divinos y tan de temporada arranco la sección. Compré unos higos que tenían más pinta de brevas, la verdad. Morados, pequeños, incluso diría que estaban menos dulces de lo que deberían. Pero recolectados en septiembre sonaban más a higos que a brevas que suelen ser más de junio y que son, por si no lo sabían, los higos del año anterior que no han terminado de crecer. Madre mía, recién llegada y ya les estoy dando la chapa. Resumen: Que los higos y la brevas y casi todas las cosas del mundo, están deliciosas si las mezclan con quesos. Yo a esta receta le añadí mascarpone y también queso azul, y muchas ganas y una pizca de nervios y sobre todo mucha alegría y mucho agradecimiento al universo. Yiii, ya estoy de vuelta . ¡Qué ganas tenía, maldición!