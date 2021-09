"De higos a brevas"... Repetimos los refranes sin tener ni idea de lo que significan en realidad... como loritos. Pero para eso está esta sección sabia y erudita, queridos. Hoy vengo a contarles las diferencia entre estos dos manjares y la razón del refrán. Un dos por uno, están de enhorabuena. Los higos, que no son frutas si no varias flores invertidas dentro de una vaina (ojo, tercer aprendizaje) se recolectan en agosto, septiembre. Es su momento óptimo de maduración. Los que no están todavía listos se quedan, pequeños ellos, en las ramas de la higuera. Y su recolección no se hace hasta junio. Son las brevas. Higos tardíos que, contra todo pronóstico son menos dulces. Además de morados. Son los higos manjares favoritos de muchas gentes porque son dulcísimos y eso siempre es un plus. Pero hay que decir a su favor, y al nuestro (para que podamos comerlos sin remordimientos) que son también fibrosos a más no poder y que solo tiene n 85 calorías por cada 100 gramos. Además, son ricos en potasio y en vitamina B6. Y, como pueden ver en las recetas de hoy, acompañados con bien de queso no pueden estar más espectaculares.