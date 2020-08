Cómo renovar la batería de cocina por menos de 50 euros y tres recetas veraniegas para estrenarla

Actualizada 19/08/2020 a las 12:13

En el arte de la gastronomía, todo cuenta. No basta con tener buena mano a la hora de combinar los ingredientes y saber qué cantidades debemos utilizar, también es importante contar con un buen grupo de herramientas que permita extraer el máximo sabor de cada alimento que cocinemos.

Si las sartenes y ollas que utilizamos no son de buena calidad o no están en buen estado, es probable que nos encontremos con arroces pasados, guisos quemados o postres sosos. Son solo algunos de los problemas con los que nos podemos encontrar, y conviene no arriesgar.

Un mal uso de los utensilios o el paso del tiempo son enemigos difíciles de sortear que, tarde o temprano, nos obligarán a renovar por completo nuestra batería de cocina. Eso conlleva, no obstante, desechar todos nuestros utensilios e invertir en unos nuevos, con el coste añadido que ello supone.

Pese a todo, hacerlo no tiene por qué suponer una cantidad de dinero excesiva, sobre todo si se sabe dónde buscar y cómo aprovechar las mejores ofertas. Este es un buen momento para renovar nuestros utensilios culinarios, sobre todo por su precio: hemos dado con una batería completa de cocina que incluye tres sartenes y cinco piezas adicionales de San Ignacio. ¿Lo mejor? Hasta nueva orden están a un precio que no llega a los 50 euros en total.

Este juego de cocina de San Ignacio incluye un set de tres sartenes de diferentes tamaños (de 16, 20 y 24 centímetros de diámetro) y tres cazuelas (de 16, 18 y 20 centímetros de diámetro) con sus tapaderas de cristal incluidas. Todos cuentan con superficies antiadherentes, lo que ayuda a preparar cualquier receta con precisión y sin percances, al tiempo que facilita su limpiado después de cada uso, bien sea a mano o con ayuda del lavavajillas.

TRES RECETAS PARA ESTRENAR LAS SARTENES Y LA BATERÍA DE COCINA

Para estrenar esta nueva batería de cocina, te proponemos tres recetas veraniegas y sabrosas de nuestra compañera Sara Nahum:

