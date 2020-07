Los 7 videojuegos más vendidos

Actualizada 16/07/2020 a las 11:40

Los hay para todos los gustos y para todas las edades. Los videojuegos nunca pasan de moda y cada vez son más las variantes y ramificaciones de los más populares, que los aficionados esperan con ganas de una temporada a otra. A continuación, recogemos los siete videojuegos más vendidos del mercado actual.

1. F1 2020 Seventy Edition PS4 ESP. Este videojuego te permite crear tu propio equipo de F1 por primera vez y competir junto a los equipos y pilotos oficiales, todo ello gracias a un sistema de pantalla dividida con opciones de carreras casuales para carreras más relajadas. Cuenta con 22 circuitos disponibles. Más información pinchando aquí.

2. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch). La realidad alternativa de este videojuego se sofistica con el Plan de Asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc. Con esta nueva aventura, el usuario puede disfrutar de una vida placentera repleta de encanto y creatividad, eso sí, recogiendo todo tipo de materiales y haciendo gala de sus dotes de para la jardinería mientras explora una isla. Puedes adquirirlo en este enlace.

3. Minecraft - Nintendo Switch. Se trata de un juego de colocación de bloques a través de diversos mundos y aventuras. Admite hasta ocho jugadores simultáneos y cuatro en modo local multijugador en TV o sobremesa, compatible con la pantalla partida y el mando Pro de Nintendo Switch. Incluye el Super Mario Mash-Up Pack, gracias al cual podremos jugar y explorar un mundo de personajes y lugares clásicos del universo de Mario. Puedes ampliar la información clicando aquí.

4. Ghost of Tsushima - Edición Estándar + (Edición Exclusiva Amazon). Este videojuego propone un viaje por la historia plagado de aventuras. Es una aventura gráfica que lleva al usuario al Japón feudal en un periplo cargado de acción y encuentros con personajes complejos con la belleza oculta de Tsushima como telón de fondo. Más información aquí.

5. The Last of Us Parte II PS4. En esta secuela del aclamado juego de Naughty Dog, la aventura continúa con Ellie y Joel, que regresan en un viaje épico cargado de tensión y dolor. La historia arranca en septiembre de 2013, cuando se desata una pandemia en Estados Unidos ocasionada por una cepa del hongo 'Cordyceps', que al infectar a los humanos los convierte en caníbales. Puedes comprarlo en este enlace.

6. Just Dance 2020 Nintendo Switch. La versión renovada con nuevos temas del que es ya un clásico de los videojuegos musicales. Se trata de la serie de videojuegos musicales más vendida de todos los tiempos, con más de 60 millones de copias vendidas, que vuelve el próximo otoño con hasta cuarenta nuevos éxitos. Más información aquí.

7. Doom Eternal (PS4). Uno de los juegos de acción más populares actualmente, parte de una trama muy sugerente: las fuerzas del Inframundo han comenzado a invadir la Tierra y, mientras la Corporación Aerospacial de la Unión lucha por defenderla, el usuario se debe poner en la piel del Slayer y enfrentar nuevos enemigos infernales. Puedes comprarlo pinchando en este enlace.

