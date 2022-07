Una campaña informativa promoverá durante los Sanfermines de 2022 el buen trato, así como las relaciones sexuales seguras, saludables e igualitarias, para prevenir los embarazos no deseados y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Su lema es 'Cuidándonos, disfrutamos'. Para ello, se distribuirán de forma gratuita preservativos y otros materiales preventivos en más de 180 puntos, entre bares, peñas, discotecas y entidades colaboradoras.

El Departamento de Salud, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), el Instituto Navarro de la Juventud y el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) colaboran en esta campaña con la Federación de Peñas de Pamplona , la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra y el Consejo de la Juventud de Navarra. Hoy, en conferencia de prensa, han presentado sus claves Carlos Artundo, director general de Salud; Izaskun Arana, portavoz de la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra; Valentina Holguin, representante del Consejo de la Juventud de Navarra; y Iosu Santxez, presidente de la Federación de Peñas de Pamplona.

El objetivo de la campaña, que se desarrollará en las redes sociales y en los propios espacios festivos, es promover las prácticas sexuales seguras; la sexualidad positiva, entendida como el autocuidado personal, el cuidado a otras personas y a la diversidad; y los espacios festivos libres de violencias.

De esta forma, bares y peñas del Casco Viejo de Pamplona que colaboran con esta iniciativa distribuirán material preventivo y de protección. Este material, unas 23.600 unidades, será de fácil acceso, en cajas de exposición colocadas en estos puntos, y también se distribuirán durante las fiestas carteles, pegatinas, chapas y camisetas con el diseño de la campaña, en la que se ilustran precisamente los materiales de prevención.

De esta forma, esta iniciativa quiere, por un lado, sumarse a la celebración de los Sanfermines tras dos años sin fiestas, así como animar a la ciudadanía a disfrutarlas cuidándose, en igualdad y con buen trato. Y, por otro, promueve que los encuentros sexuales y/o amorosos que se produzcan durante los festejos sean desde el placer, el consentimiento, el bienestar compartido, la lealtad y la salud.

LOS CASOS DE CLAMIDIA, GONORREA Y SÍFILIS SE TRIPLICAN EN NAVARRA

El uso de medidas preventivas fomenta la responsabilidad compartida para evitar tanto embarazos no deseados como las ITS, y en este sentido el uso del preservativo y otros materiales son medidas eficaces. Las ITS constituyen una epidemia global, cuya prevalencia está aumentando en todos los países del mundo. En Navarra, al igual que de forma estatal y en Europa, se ha detectado un aumento significativo de estas infecciones. Especialmente de clamidia, sífilis y gonorrea.

En 2021 se notificaron en la Comunidad Foral 1.016 diagnósticos de ITS, según los registros de vigilancia epidemiológica. Este balance incluye clamidia (667 casos de infecciones), gonorrea (205), sífilis (89), VIH (35) y linfogranuloma venéreo (20). La evolución del número de casos de las principales ITS (gonorrea, sífilis, clamidia y LGV) refleja un aumento que se traduce en que la tasa de incidencia de estas infecciones se ha triplicado desde el año 2015.

A excepción de la infección genital por clamidia, los varones presentan porcentajes superiores a las mujeres en todas las ITS. Por grupos de edad, el mayor número de casos se concentra en el grupo de 25 a 34 años.

MÁS INFORMACIÓN Y DE MÁS CALIDAD

En este sentido, el Instituto Navarro de la Juventud, en su diagnóstico de la juventud en Navarra del año 2020 ya advirtió de que, pese al incremento de información y concienciación sobre la salud y la sexualidad de la población joven, “están proliferando las prácticas sexuales de riesgo, muchas derivadas de la disminución de la percepción de alerta ante las enfermedades de transmisión sexual (ETS)”. También hay que tener en cuenta que “no solo es importante la cantidad de información sobre sexualidad que reciben, sino la calidad de esos mensajes”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la prevención basada en la evidencia funciona mejor cuando combina la información sobre las ITS y los métodos primarios de prevención (como los preservativos), y pone el énfasis en las personas más afectadas por estas infecciones, en especial adolescentes y jóvenes.

El uso del preservativo, incluido en el Plan de Prevención y control de la infección por el VIH y las ITS (2021-2030) estatal y navarro, también se incluye entre las recomendaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que lo destacan como el mejor método de prevención.