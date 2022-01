¿Invertir en bitcoins es rentable? Lo que dice la OCU

El fenómeno de los bitcoins continúa imparable. Esta moneda virtual figura ya como un actor más en el panorama del mundo financiero. Su particularidad reside en que no existe físicamente y no se encuentra bajo el paraguas de ninguna autoridad financiera. Detrás de ella no hay ni bancos centrales ni Estados que la regulen. Esta moneda descentralizada funciona a través de una especie de monedero virtual que sirve para comprar o intercambiar productos.

El boom de criptomonedas también está presente en Navarra, y desata una fiebre inversora pese a su elevado riesgo . Pese a que en teoría se trata de operaciones más seguras, se están registrando diversas estafas que cuestionan su uso . En estos casos, la policía aconseja antes de realizar cualquier inversión que se compruebe que se trata de empresas solventes y contrastadas, y se preste atención a las alertas de las autoridades públicas en materia de plataformas de inversión.

volatilidad es precisamente su parte más negativa, apuntan los expertos y también un informe de la Estaes precisamente su parte más negativa, apuntan los expertos y también un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) . Esta entidad advierte de que “el bitcoin ha subido como la espuma, con récords imbatibles y ha tenido desplomes espectaculares, con pérdidas de hasta el 80% de su valor. En apenas unos días puede duplicar su precio o perder todo su valor: ya ha sucedido”, indica en su página web. El estudio también avisa de la pérdida de la rentabilidad por “comisiones y los diferentes precios aplicados” y de un “importante coste oculto de la operativa en bitcoins”. Una de las conclusiones de la OCU es que apostar por bitcoins es “una opción demasiado arriesgada”, destaca en su portal online.