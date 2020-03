Gonzalo Fuentes, alcalde de Estella: "Seguiremos trabajando por Estella, Navarra y UPN"

Actualizada 09/03/2020 a las 15:15

El alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, ha asegurado este lunes, tras el anuncio de una moción de censura en su contra, que en cualquier caso seguirán trabajando por "Estella, Navarra y UPN”, mientras que el líder de Na+, Javier Esparza, ha subrayado que “la responsabilidad última" la tiene el PSN.



Fuentes y Esparza ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta en la que han estado arropados por gran parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad del Ega.



"Estemos donde estemos, en la oposición o gobernando, seguiremos trabajando por Estella, por Navarra y por UPN", ha afirmado Fuentes, quien ha aprovechado para poner en valor las medidas tomadas por su equipo durante estos siete meses de legislatura.



El alcalde ha agradecido las muestras de apoyo constantes que, ha asegurado, le han llegado a lo largo de la mañana por parte de su equipo y ciudadanos de Estella y ha considerado que “hay muchas cosas en las que se está trabajando” mientras hay quien habla de inactividad “para tapar sus vergüenzas y su falta de valores democráticos”.



Entre las acciones llevadas a cabo durante su mandato ha destacado la adjudicación de las obras de La Rúa y el aparcamiento de Cordeleros, el arreglo del parking de los juzgados o la ampliación de la calle Lizarra, así como la redacción de una ordenanza de edificaciones que Bildu fue “incapaz de llevar a cabo” en sus 4 años al frente del consistorio.



Ha hecho referencia también a la necesidad de ampliar el Colegio Público Remontival y mejorar la oferta de los cursos de la escuela taller.



Esparza ha ensalzado la figura de Fuentes, un alcalde “valiente” y ha estimado que la moción de censura está motivada por su capacidad de “defender sus valores sin complejo” y de “enfrentarse con coraje a la imposición y el sectarismo de EH Bildu”.



El líder de Navarra Suma ha declarado que “Chivite no puede permitir que Barkos, su socia, que tiene un vicepresidente y tres consejeros” en su Gobierno, “pacte con dos trásfugas” y ha asegurado que “la responsabilidad última de lo que ocurra en Estella la tiene el Partido Socialista de Navarra”.



Aunque ha valorado positivamente la decisión anunciada por el PSN de que estos dos ediles serán expulsados de su partido, ha manifestado que esto no es suficiente y “no vale con mirar hacia otro lado”.



Esta moción de censura, ha comentado, “tiene mucho que ver con la ambición personal desmedida” y con el “reparto de sillones" y se ha dado en “un clima donde se está justificando todo con tal de excluir a Navarra Suma”.



Esparza ha hecho referencia al acuerdo contra el trasfuguismo firmado por diversos partidos políticos, entre ellos el PNV (integrado en Geroa Bai), el PSOE y EA (integrado en EH Bildu), destacando que estos tres partidos estarían incumpliéndolo.



“Cualquier partido busca que, si hay un trásfuga, pase a la irrelevancia política”, ha apuntado, tras denunciar que, en vez de esto, los diputados de Geroa Bai y el PNV están apoyándoles para echar del Ayuntamiento a UPN y Bildu para “beneficiarse de tener una alcaldía”.



En este sentido, ha mostrado su deseo de que ni el PSN le deje a Geroa Bai ni el PSOE al PNV “pactar con trásfugas socialistas” porque, de hacerlo, “serán complices una vez más” de una decisión que pone en una localidad navarra a un alcalde de EH Bildu.



A su juicio, “no vale con decir que esto entra dentro del ámbito municipal”, pues “hay líneas que desde el punto de vista democrático no se pueden traspasar” y se ha cuestionado si el presidente socialista, Pedro Sánchez, va a permitir que se le dé una alcaldía de esta manera a EH Bildu en Estella.



Además, ha indicado, las normas internas de los partidos tienen el propósito de “protegernos de personas que se presentan con unas siglas y luego pretenden ir en contra de las ordenes que desde los órganos ejecutivos de estos partidos se les traslada”.