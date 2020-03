Actualizada 09/03/2020 a las 15:12

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Bakartxo Ruiz, ha valorado el pacto alcanzado en Estella entre su formación, Geroa Bai y dos ediles de los tres del PSN para aprobar una moción de censura contra el alcalde de Navarra Suma y acabar con "una situación de anomalía democrática" como la que a su juicio existía en la localidad.



En declaraciones a los periodistas tras participar en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Ruiz ha confirmado que el pacto conllevaría la alcaldía para EH Bildu durante dos años y para un edil socialista -que el PSN ha anunciado que expulsará del partido por ello- el restante, lo que supone "un acto de generosidad" de la formación abertzale.



Ruiz ha reiterado que desde que el pasado mes de junio se conformaron los Ayuntamientos en Navarra, EH Bildu "denunció la anomalía democrática" que a su juicio ocurría en algunos consistorios en los que, "pudiendo conformar mayorías alternativas a la derecha, Navarra Suma asumiera esas alcaldías".



Así, en Estella hay "una mayoría social y política que puede conformar una alternativa a la derecha. Y esa es la decisión que han adoptado el conjunto de concejales y concejalas que han firmado esta moción de censura".



También ha criticado la alcaldía ejercida por Gonzalo Fuentes (NA+) en Estella, que "ha generado una situación de hartazgo en la ciudadanía. No hay más que ver la paralización que se está viviendo en el Ayuntamiento de Estella, la deriva autoritaria y sectaria que ha demostrado hasta el día de hoy el alcalde de Navarra Suma y equipo de gobierno".



Por ello, para EH Bildu la moción de censura es "una decisión coherente con lo que decimos desde junio, que allá donde haya posibilidades de articular una mayoría que sea real, efectiva, para que la derecha no gobierne en ningún sitio, nosotras vamos a secundar esas iniciativas. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos".



Preguntada por el supuesto "reparto de poder" que puede suponer el pacto, Bakartxo Ruiz lo ha negado: "No se trata de eso sino de ser fiel a lo que prometemos a la ciudadanía".



"En Estella se han dado las condiciones para poder alcanzar un acuerdo. En el resto de localidades seguiremos trabajando por articular mayorías para superar a la derecha, pero lo de Estella responde a unas condiciones concretas y a un acuerdo concreto", ha zanjado.



