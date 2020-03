Javier Esparza: "Ante la ausencia de acción política atacan a UPN"

06/03/2020 a las 20:00

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado a los socialistas de ser los "facilitadores perfectos" para que EH Bildu traslade una "imagen de normalidad democrática y moral". Y ha afirmado que el PSN "ataca a UPN" para "lavar su conciencia por el pacto que tiene con EH Bildu" y porque "han mentido a sus votantes y a la sociedad".



En su intervención al inicio del Consejo Político de UPN, que se ha celebrado este viernes en el Hotel Iruña Park de Pamplona, Esparza ha dicho que en los siete meses de la actual legislatura "estamos viendo cómo el resto de partidos, y en especial el PSN, dedican mas tiempo a atacarnos que a gobernar". Y ha asegurado que el actual Ejecutivo está haciendo "un seguidismo casi absoluto de lo que se hizo la legislatura anterior".



"Ante la ausencia de acción política atacan a UPN", ha afirmado Esparza, que ha señalado que, ante esta situación, "respondemos con una sonrisa y con la verdad" porque "les ponemos frente al espejo sus cesiones frente al nacionalismo vasco".



El líder regionalista ha criticado que "quieren hacer ver que UPN se ha radicalizado" y ha replicado que "el único que ha cambiado es el PSN" que "ha roto el consenso histórico" entre las fuerzas constitucionalistas para "ocupar la silla del Gobierno". Asimismo, ha asegurado que "quien no defiende el régimen foral es el que pacta con el independentismo vasco que es el que quiere hacer desaparecer Navarra como Comunidad foral".



Javier Esparza ha reprochado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, está "diciendo barbaridades como que UPN está en las barricadas y EH Bildu es un partido útil" y le ha acusado de ser "dura con UPN" pero "blanda con Bildu". "No le importa si hay que pactar con los que no se tiene ninguna coincidencia" y "a día de hoy siguen sin condenar el terrorismo", ha censurado.



El presidente de UPN ha destacado que EH Bildu "necesitaba trasladar una imagen de normalidad democrática y moral y ha encontrado en el PSOE a los facilitadores perfectos para llevar a cabo su plan".



Ha criticado, además, que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lasta, haya dicho que "le gustaría pactar con nosotros los Presupuestos Generales del Estado" cuando "no nos han llamado".



Esparza ha criticado que "están excluyendo al 40% de la sociedad navarra que nos dio su respaldo". Frente a ello, ha destacado que UPN está "trabajando para el conjunto de la sociedad" y está llevando a cabo una "oposición responsable, propositiva y contundente cuando hacen pactos con el nacionalismo vasco".



Así, ha destacado que "con nuestro voto hemos ayudado a mejorar la fiscalidad de las empresas y hay una nueva ley de símbolos" y ha asegurado que sin Navarra Suma "no habrá Plan de Empleo". Igualmente, ha manifestado que "seguimos defendiendo como siempre el régimen foral y seguimos manteniendo nuestra autonomía como partido", poniendo como ejemplo la disparidad en algunas votaciones en el Parlamento foral entre los integrantes de Navarra Suma.



Por otro lado, ha llamado la atención ante las "contradicciones entre los socios de este pentapartito". Ha asegurado que "tienen tensiones" con la política lingüística y ha afirmado que con el Tren de Alta Velocidad "seguro que va a tener problemas y el PSN va a tener que mirar a Navarra Suma". "El poder une mucho", ha subrayado Esparza, que ha añadido que "veremos si esto termina en un sainete o una tragicomedia".



Javier Esparza ha finalizado su intervención expresando su solidaridad con los afectados por el coronavirus así como su confianza en el servicio sanitario navarro. Asimismo, ha destacado que UPN va a "seguir trabajando por la igualdad más allá del 8 de marzo". Y, con motivo de la celebración el próximo 11 de marzo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, ha reclamado "memoria, dignidad, justicia y verdad" para las víctimas.