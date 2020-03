Actualizada 09/03/2020 a las 15:19

Los grupos municipales de EH Bildu y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y los concejales del PSN Jorge Crespo y Magdalena Hernández han firmado una moción de censura contra el alcalde, Gonzalo Fuentes (Navarra Suma), que no cuenta con el aval del PSN-PSOE, según indican fuentes del partido.



"Como Grupo Municipal Socialista hemos seguido el camino que nos ha indicado nuestro partido. Que es el diálogo entre diferentes y el acuerdo para un gobierno progresista. Bueno para nosotros y mejor para Estella", ha dicho Magdalena Hernández en la rueda de prensa posterior. "La visión general plasmada en el borrador que nos ha presentado Navarra Suma para el 2020, donde el presupuesto de gastos para cuatro cubículos en la planta baja del Ayuntamiento se va a los 300.000€, donde se aumenta el suelo al Jefe de Policía de 41.000€ a 57.000€ y donde hay un aumento de sueldo del alcalde y de los gastos de representación, otras muchas perlas, desde nuestra visión de partido social y de izquierda esto no lo podemos permitir"



Posteriormente, Hernández ha devuelto la portavocía a Jorge Crespo para explicar el acuerdo de Gobierno alcanzado.



Crespo ha comenzado su intervención refiriéndose a este lunes como "un día histórico". "El actual Ayuntamiento no trabaja para todos. Se trata de un gobierno excluyente, que no respeta la pruralidad, la diversidad al pleno y ni siquiera la palabra dada. Tenemos un Gobierno a la deriva, un alcalde que actúa como el Ayuntamiento fuera suyo. Como si fuera un cortijo donde mandar, imponer y excluir", ha dicho.

"Eh Bildu, Geroa Bai y el PSN conformaremos un acuerdo de futuro para Estella. Hoy damos esperanza e ilusión no solo a al 67% de los estellicas que apoyaron a nuestros grupos. Es un acuerdo de futuro para todos". afirma.



Tras el acuerdo, el martes 24 de marzo, Koldo Leoz, volverá a ser alcalde de Estella y el 1 de marzo de 2022 Jorge Crespo tomará la vara de mando.





Te puede interesar