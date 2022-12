Un supermercado y un restaurante de comida rápida, nuevos proyectos para el polígono de Landaben

La cercanía con los núcleos de población y las mejoras en las conexiones han sido como un imán que ha atraído inversiones a esta zona. En 2011 Aldi inauguró su supermercado y frutas Zabalza se trasladó desde la Magdalena a la nave contigua. Además, El Elefante Azul abrió un centro de lavado en la misma parcela que el Aldi. Recientemente este centro de lavado fue cerrado y desmontado. En esta lugar McDonalds España SA ya ha solicitado licencia de obras para la construcción de un restaurante. Será su tercer establecimiento en la comarca, junto con el de La Morea, Sarriguren y Berriozar. La multinacional no ha ofrecido plazos, ni de comienzo de la obra ni fecha de inauguración.

Al otro lado de la calle A, es decir, bajando desde Barañáin a la derecha, está proyectada la construcción de un supermercado Lidl. La multinacional alemana ya ha solicitado la licencia para la demolición de la actual nave y la construcción del establecimiento. Fuentes de esta empresa tampoco han ofrecido plazas. Explican que se trata de un proyecto “a largo plazo dentro de su plan de expansión en Navarra”. La parcela tiene 5.000 metros cuadrados y linda con una nave ocupada por un bazar chino, híper Alibaba. Lidl cuenta con ocho establecimientos en Navarra, dos de ellos situados en Pamplona y el resto en Huarte, Ainzoáin, Burlada, Cordovilla, Tafalla y Estella. Así, el nuevo supermercado de Landaben será el primero en la zona sureste de la comarca.

La nave que ocupa esta parcela se encuentra actualmente sin actividad después de que la empresa Irumold se trasladara en septiembre a unas instalaciones más amplias y modernas del polígono Arazuri Orkoien. Esta empresa navarra está dedicada al diseño y fabricación de moldes de alta precisión para el sector médico y farmacéutico.

El Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona ya contempla en su artículo 28 compatibilidades en el régimen de usos de distintas áreas de la ciudad, entre las que se incluye el polígono industrial de Landaben . Así, además de industrias y empresas, el polígono puede albergar edificios de oficinas, discotecas y bares, restaurantes o un supermercado. En cualquier caso, estos “usos tolerados” dentro del polígono son permitidos siempre que no supongan más del 25% de toda una manzana o unidad básica del mismo polígono.

El septiembre de 2011 abrió La Magdalena, en una nave de 300 m2, antigua fábrica de bolsas Osés. La familia Zabalza se trasladó desde las huertas de la Magdalena por cuestiones urbanísticas. “Además de arrastrar a los clientes de siempre, aquí paran muchos trabajadores del polígono. Es muy cómodo porque tenemos un aparcamiento grande”, explican.

Actualmente la calle A es la que concentra mayor número de actividades no industriales. Aquí se encuentra la escuela taller municipal , una nave de trasteros de Teguardo, un almacén mayorista de Cash Unide y las tiendas de electricidad y fontanería de Saltoki y Saltoki Home. Asimismo, en la calle C se encuentra la Escuela de Baristas, de Cafés Moreno, que ofrece cursos reglados y talleres . Por otro lado, en la calle C una empresa ha solicitado licencia de actividad clasificada de. Es ubicará en una nave que lleva un tiempo sin actividad.