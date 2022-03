Tomarse una cerveza o un vermú con un pincho en una terracita mientras los hijos juegan sin peligro en los columpios no tiene precio. No hacía falta ser un visionario para adivinar que lade Iturrama iba a atraer negocios de hostelería. La pionera fueen marzo de 2020. En agosto de 2021 se inauguró la cervecería. Y como no hay dos sin tres, a principios de marzo abrió sus puertas, que ya ha instalado la correspondiente terraza con 15 mesas. Daniel Cabezón, uno de los socios de La Jota y vecino del barrio, ha metido muchas horas en los columpios y en las terrazas de la plaza y sabe de lo que habla.