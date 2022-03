Los bares y restaurantes escondidos del Grupo Rinaldi de Pamplona

Felipe Rinaldi fue un sacerdote italiano sucesor de San Juan Bosco al frente de los Salesianos. Continuó la labor de don Bosco, atendiendo a aquellos niños y adolescentes que deambulaban por las calles italianas y extendió su labor por todo el mundo, incluida España. En los años sesenta, antiguos alumnos salesianos, a través de Patronato Rinaldi, impulsaron la construcción de viviendas baratas cuando el barrio de Iturrama eran huertas y talleres. Este es el origen del Grupo Rinaldi, las características casas de ladrillo rojo, balcones y hormigón.

El arquitecto Domingo Ariz tuvo la genial idea de diseñar rincones en lugar de esquinas en una de las manzanas, aprovechados después por la hostelería como terrazas. Allí están el Kungfu Ramen y el restaurante Tomeu. A raíz de la pandemia cerró el Frankfurt’s Bar, pero está previsto que reabra en primavera con nuevo gestor, explican desde la Fundación Felipe Rinaldi, propietaria de estos locales. También son territorio Rinaldi el bar Amanecer (calle Esquíroz, El Ambigú Café Bar y el Ezpala Taberna en calle San Juan Bosco y el restaurante colombiano Piko Riko en la calle Erletokieta.

Hace un par de décadas,era un cámara de televisión en Madrid aficionado a la gastronomía. Ahora le ha dado la vuelta a la tortilla y es un cocinero aficionado al cine y la fotografía. “Seguí los pasos de mi padre, que también se llama Miguel Ángel y que fue director de fotografía, porque entonces no había estudios de restauración”, explica. El gusanillo hostelero le llevó a montar un bar en Madrid que por cosas de la vida no cuajó. Así que aconsejado por un amigo hizo las maletas y se plantó en Pamplona , ciudad en la que no tenía ningún vínculo. El Tomeu era unaque llevaba unos años cerrada pero que estaba “muy bien montada”. “De hecho no hubo que hacer reforma. Y la cocina estaba perfectamente equipada”, señala. Así, los únicos cambios fueron en la decoración, con cuadros y fotografías del mundo del cine.