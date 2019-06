Enrique Maya (Navarra Suma): “A partir de hoy empieza una nueva etapa”

Actualizada 15/06/2019 a las 19:39

El nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha comparecido ante los medios, ante los cuales ha expresado su alegría tras “unas largas semanas”. “Se ha confirmado lo que parecía que iba a ser así, tras asegurar PSN y EH Bildu que se iban a votar a sí mismos”, ha explicado. “Quiero manifestar mi satisfacción porque tras unas elecciones con un gran resultado para Navarra Suma, esa mayoría de más de un 40% de votos demuestra el acierto de esta plataforma y quisiera trasladar este ejemplo al conjunto del Estado español. Sería positivo para los partidos que tenemos un modelo institucional de España muy parecido, y en nuestro caso de Navarra dentro de España, es un ejemplo que se debería extrapolar con el objetivo de que los independentistas no manden”.

Sobre un posible incidente con un representante del PSN en la puerta del Ayuntamiento, ha asegurado: “No vamos a tolerar situaciones en las cuales después de un proceso democrático las personas que han votado en un salón de plenos según sus ideas no tienen por qué sufrir presión por parte de nadie”.

Al escuchar las protestas de personas en la calle, ha explicado: “Cada uno jalea a sus candidatos, pero no puede ocurrir que nadie acose a alguien por sus ideas políticas. Siempre que ocurra algo así, lo denunciaremos, no puede tolerarse presión sobre nadie. Ahora están presionando de nuevo en la calle, pero tienen que darse cuenta de una vez que eso no les va a servir, no van a conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas. Si hay algún tipo de amenaza, agresión sobre cualquier persona en general y desde luego los corporativos, trabajaremos con la policía para que el que lo hace lo pague”.

“A partir de hoy empieza una nueva etapa, tenemos muy claro cuáles son los pasos para que que esta alcaldía empiece a funcionar. En breve irán viendo cómo esta nueva estructura municipal se va consolidando. Lo haremos desde el lunes para que no haya un parón”, ha señalado.

Sobre la situación antes de la votación, Maya ha explicado: “Se ha puesto en manos de Bildu la decisión de quién iba a ser el alcalde de Pamplona sin que haya un acercamiento de programa. Presentaré el primer esquema de presupuesto en cuanto tengamos los primeros datos de la situación económica, a la vuelta del verano presentaremos las líneas maestras a los grupos para que nadie nos tache de que no intentamos llegar a acuerdos. Pero acuerdos de gobierno, como en mi otro mandato anterior, no los voy a promover”.

