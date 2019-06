Actualizada 15/06/2019 a las 19:40

La que era candidata del PSN al Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha comparecido ante los medios de comunicación tras conocer que Enrique Maya es el nuevo alcalde de la ciudad. "No ha podido ser. Ha habido otros como Bildu y Geroa Bai que han preferido que Navarra Suma tenga la alcaldía. Hemos mantenido nuestra postura hasta el final, no hemos hablado nada con EH Bildu. El PSN va a estar trabajando por el bien de la ciudad, aprobando tantas cuestiones que consideremos buenas para Pamplona", ha manifestado Esporrín.

La socialista ha insistido en su postura respecto al partido de Joseba Asiron. "Hemos mantenido nuestra candidatura pero no hemos conversado con EH Bildu porque tenemos unas grandes diferencias ideológicas y sobre todo éticas. No podemos olvidar que todavía no ha condenado los asesinatos de ETA y hasta que no dé pasos en ese sentido, no podremos hacer un gobierno compartido con ellos, aunque hablemos de obras o cuestiones de la ciudad". Y ha añadido: "No habido ningún tipo de pactos. Esto no es ningún ‘agostazo’".

Esporrín ha instado a Geroa Bai a "ser críticos con ellos mismos, porque han dado sus votos a Navarra Suma".

Respecto al Gobierno de Navarra, ha explicado: “Espero que sean cuestiones independientes”.

La socialista ha culminado sus declaraciones dejando claro que "el PSN siempre ha hecho una oposición constructiva, pero nadie le va a poner de rodillas".

