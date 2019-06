Maya espera que el "ejemplo" de Pamplona "se traslade a Navarra y España"

Actualizada 16/06/2019 a las 17:06

El nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha apostado por "recuperar la normalidad" en la ciudad y ha considerado que "lo de Pamplona es un ejemplo" que espera "se traslade a Navarra y España". Maya ha criticado que el PSN haya puesto en manos de EH Bildu "la decisión final de quién era alcalde" y ha señalado que, si bien "la lógica decía que no era entendible que EH Bildu pudiera apoyar al Partido Socialista", "hasta el último minuto" del pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento "había cierta inquietud".

En una entrevista concedida a la COPE, el nuevo alcalde de Pamplona ha apostado por "recuperar la normalidad" en la ciudad. "Pamplona es una ciudad con muy buenos servicios, estaba a la cabeza en calidad de vida de las ciudades de España" y "eso se había perdido en estos cuatro años que estaba todo presidido por ikurriñas, imposiciones del euskera y temas identitarios", ha aseverado.

Maya ha definido la última legislatura como "una pequeña pesadilla para mucha gente y quiero que eso se olvide" y ha abogado por que "volvamos a pensar en servicios, limpieza, que estén mejor las zonas verdes o que llegue el Tren de Alta Velocidad" y "dejarnos ya de esta tensión absolutamente improductiva que ha habido estos años".

Preguntado sobre si su elección como alcalde de Pamplona puede influir en los pactos de cara a la conformación del Gobierno foral, Maya ha mostrado su disposición a "trabajar por llegar a acuerdos con el PSN" que ha esperado "se traduzca a nivel regional y español". "Todo el mundo está deseando que los partidos constitucionalistas se unan", ha resaltado Enrique Maya que ha opinado que "lo de Pamplona es un ejemplo" y ha esperado que "se traslade a Navarra y a España".

Maya ha destacado que Navarra Suma ha recuperado "unas cuantas alcaldías de ciudades muy importantes" y ha indicado que "ha habido una reacción por parte de Geroa Bai muy airada por haber perdido esas alcaldías".

Sobre los abucheos recibidos por la candidata del PSN en el Consistorio, Maite Esporrín, tras el pleno de constitución del Ayuntamiento, Enrique Maya ha criticado que "hay quien no acepta las reglas democráticas y lo que no consiguen en las urnas lo quieren ganar en la calle. Eso no lo vamos a tolerar".

