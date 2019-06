Asiron carga contra el PSN y Navarra Suma tras la elección de Maya

Actualizada 15/06/2019 a las 19:40

El exalcalde de Pamplona y candidato de EH Bildu, Joseba Asiron, ha asegurado tras la elección de Enrique Maya que su intervención iba a tener tres partes. En primer lugar, ha felicitado al nuevo alcalde por “obtener la alcaldía de Pamplona". "Le doy la enhorabuena y que tenga mucha suerte y más acierto”. “Por otra parte, lo que ha ocurrido en este Ayuntamiento es que había una alternativa a la derecha que no se ha producido por la desafección del PSN, una vez más. Esto supone dos cosas; una, que el PSN no es un agente de cambio, no sólo por los gestos de la noche electoral sino porque sus acciones; y, por otro lado, que el PSN está sujeto a la política de vetos de Madrid que considera a los navarros menores de edad. Por eso, una persona como Ábalos, que no sabe situar la plaza Castillo en un mapa, ha decidido por nosotros. Como consecuencia, se ha producido un nuevo ‘agostazo’ en junio: un ‘juniazo’”.

“Mi deseo es que todas las personas progresistas graben a fuego lo siguiente: allí donde el PSN decide, gobierna la derecha, o por acción o por omisión. Por eso, los tres ingredientes a futuro son: memoria, memoria, memoria”, ha señalado Asiron.

La segunda parte de su mensaje ha sido para “las personas progresistas de izquierda de Navarra”. “Hoy termina una legislatura mágica, en la que Pamplona se ha situado en vanguardia en igualdad o memoria histórica con otra manera de hacer las cosas. Por fin, al régimen de UPN y PSN se le ve el cartón. Navarra Suma no es sino la última trinchera de la derecha, una coalición de diferentes que no se soportan en la cual UPN se esconde tras las faldas de Ciudadanos y del PP. Como colapsó en 2015, el régimen volverá a colapsar porque el cambio no reside en las instituciones sino en la calle, por mucho que UPN se esconda tras el primo de Zumosol, tras una vergonzante tourné de despachos en Madrid para conseguir que lo que no les proporcionaran los votos se lo dieran los vetos”, ha afirmado el candidato de EH Bildu.

Por último, Asiron ha asegurado a sus compañeros de bancada y de EH Bildu que le queda mucho trabajo por hacer, “Vamos a defender el cambio con uñas y dientes, cada vez que la derecha pretenda revertir alguno de los cambios de la legislatura del cambio nos van a tener enfrente utilizando la palabra, el discurso y la razón, porque estamos que tenemos razón. Vamos a trabajar con ahínco en las instituciones y en los barrios, vamos a ser escrupulosamente leales con los 26.000 votos que hemos recibido y vamos a llevar la voz de aquellos miles y miles de personas que no obtuvieron representación, vamos a ser implacablemente democráticos y democráticamente implacables”.

Respecto a su continuidad en la política, ha asegurado: “Todavía tengo muchas cosas que dilucidar en mi vida, pero en este momento mi compromiso con mi grupo y el ayuntamiento es absoluto y no pienso en otra cosa que seguir aquí”.

