Así les hemos contado la elección de Enrique Maya como alcalde de Pamplona

19:13

15-06-2019

Maya indica que algún edil del PSN ha podido sufrir alguna agresión al salir del Ayuntamiento.Los gritos en la calle aumentan: "Cada uno jalea a quien quiere pero lo que no puede ocurrir es que a nadie se le agreda", señala. A partir de hoy, anuncia, "llega una nueva etapa" para que este nuevo gobierno empiece a funcionar. Sobre la actitud del PSN, manifiesta que "ha habido un riesgo de que la alcaldía recayese en el PSN por la postura de EH Bildu". "Intentaré presentar cuanto antes un nuevo presupuesto para poder llegar a un acuerdo presupuestario pero acuerdos de gobierno no los voy a promover", asegura en relación al PSN.

Sobre los gritos y jaleos en el exterior, Maya argumenta que "hay algunos que no respetan la democracia": "Vuelven a presionar para conseguir en la calle lo que no han ganado en las urnas, pero eso no les va servir. Si hay cualquier tipo de amenaza o agresión, lo perseguiremos, denunciaremos y actuaremos para que quien lo hace lo pague. En Pamplona hay personas que no cumplen las normas y no les vamos a dejar que se impongan", concluye el nuevo alcalde.