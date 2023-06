los protagonistas de la negociación sigan a este paso, Navarra tardará semanas en tener un nuevo Gobierno. Los socios del Ejecutivo tripartito en funciones pretenden reeditar su acuerdo para seguir en el Palacio de Navarra cuatro años más, pero se lo están tomando con calma. Hasta el lunes 26 de junio por la tarde, casi un mes después de que se hayan celebrado las elecciones, no está previsto el primer encuentro a tres de Geroa Bai y Hasta ahora solo ha habido contactos a dos. Comolosde la negociaciónen tenertripartito en funciones pretendensu acuerdo para seguir en el Palacio de Navarra cuatro años más, pero. Hasta, casi un mes después de que se hayan celebrado las elecciones, no está previstode PSN Contigo Navarra (coalición de Podemos, IU y Batzarre) para iniciar las negociaciones.

Las diferencias que han mantenido los socialistas y Geroa Bai sobre el reparto de cargos han paralizado todo, sin descartar que por distintos intereses la convocatoria de las generales para el 23 de julio esté influyendo decisivamente en la demora.

Geroa Bai ha sostenido que el PSN se comprometió a aclararles en una reunión a dos la representación institucional que tendrá cada uno y que hasta que no tenga lugar no iniciarán las negociaciones del programa de legislatura y la estructura del futuro gabinete. Esa reunión se va a celebrar, aunque los socialistas han avanzado que no cerrarán ningún acuerdo en ella, ya que los pactos se tomarán estando también presentes los representantes de Contigo Navarra.

Es lo que este miércoles pactaron los socialistas y la coalición de Podemos, IU y Batzarre en la reunión que ambos grupos mantuvieron en el Parlamento durante una hora. Fue el segundo encuentro fallido a tres convocado por el PSN al que solo acudió Contigo.

ALGUIEN TENDRÁ QUE CEDER

El secretario de Organización del PSN, que se va a encargar de las negociaciones por su partido, Ramón Alzórriz , anunció que iban a hacer el “gesto” de llamar a Geroa para convocar el encuentro. Luego en redes sociales afirmó que será el PSN quien “liderará” esa reunión a dos para “dialogar”.

Lo que está por ver es quién cederá, ya que Geroa Bai insiste en mantener la representación institucional pactada en 2019 por la que han tenido la presidencia del Parlamento, el senador autonómico y 4 de los 13 consejeros (uno de ellos vicepresidente 2º). El PSN ha presidido el gabinete y ha contado con 8 consejeros (uno vicepresidente 1º).

Los socialistas defienden tener más peso en el Ejecutivo y reducir el de Geroa Bai. Argumentan que mientras ellos mantienen sus 11 parlamentarios, el grupo de Uxue Barkos ha perdido 2, pasando de los 9 que tenía a 7.

El parlamentario Pablo Azcona, de Geroa, declaraba el martes que si el PSN pretende debilitarles, se va a encontrar con un grupo “firme “ y “más exigente que nunca” en la negociación. Alzórriz respondió que su partido no intenta “ni humillar ni debilitar a ninguna formación política”. “Nosotros lo único que pretendemos es reflejar lo que la ciudadanía ha votado”, señaló, y que si el PSN quiere determinados cargos institucionales es porque los ciudadanos les han dado “más fuerza” en el Gobierno.

Geroa Bai manifestó en un comunicado su satisfacción por la reunión bilateral, incidiendo en “la importancia” de que las negociaciones “se produzcan con unas condiciones mínimas de confianza, respeto y lealtad”.

ALFARO MANIFIESTA SU DECEPCIÓN Y PREGUNTA POR QUÉ NO PUEDEN ESTAR

La ausencia de Geroa Bai de las negociaciones a tres fue recibida con “sorpresa” por los representantes de Contigo la semana pasada y con “decepción” este miércoles, reconocía la portavoz de este grupo Begoña Alfaro . Lamentó que Geroa Bai no les haya explicado todavía por qué ellos no pueden estar en esa reunión que reclama al PSN. No obstante, añadió que por “responsabilidad” no obstaculizarán ese encuentro bilateral, siempre que en él no se tome decisión alguna sobre la conformación del Gobierno.

El PSN recuerda a Geroa su reparto de cargos cuando gobernó Barkos

En estas elecciones, el PSN ha mantenido sus 11 parlamentarios, Geroa Bai ha bajado de 9 a 7 y Contigo conserva los 3 que tenían sus integrantes (Podemos, IU y Batzarre). Los futuros socios tienen 21 escaños de 50, dos menos que en 2019. Por eso, necesitarán que los 9 parlamentarios de Bildu se abstengan para que la socialista María Chivite sea reelegida presidenta al menos por mayoría simple (más síes que noes) ya que tendrá los 20 votos en contra de UPN (15), PP (3) y Vox (2). Pese a su minoría, el socialista Ramón Alzórriz aseguraba ayer que es el gobierno que “han mandatado los ciudadanos y ciudadanas”.

Geroa Bai reclama conservar el reparto de puestos de la pasada legislatura, pero el PSN quiere tener más peso en el Gobierno por el descenso de su socio. Alzórriz recordó que cuando en 2015 Uxue Barkos presidió el Ejecutivo Geroa Bai copó casi todos los puestos. Tenía 9 consejeros de los que dos eligió Bildu y uno (que fue vicepresidente) los que están en Contigo, pese a que Geroa tenía 9 parlamentarios, Bildu 8, Podemos 7 e I-E 2.

Alzórriz sostuvo que no negocian “por puestos” sino “por la gestión de determinadas áreas”.